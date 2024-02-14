Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir’den Altay maçı öncesi çarpıcı açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, kritik bir maça çıkıyor. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde gerçekleşecek olan mücadelede, Bodrum FK 18 Şubat Pazar günü saat 13.30'da İzmir' temsilcisi Altay ile karşı karşıya gelecek. Takım, bu önemli karşılaşmada taraftarının desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Sakatlık engeli ve takım durumu

Yeşil-beyazlıların hazırlıkları sırasında, Süleyman, Erkan ve kaleci Sousa'nın sakatlıkları nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecekleri açıklandı. Ayrıca, Kenan'ın durumu maç gününe kadar belirsizliğini koruyor. Ligde 39 puanla play-off hattında 4. sırada yer alan Bodrum FK, bu zorlu maçta galip gelerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

İsmet Taşdemir'den motivasyon mesajları

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, takımın kısıtlı imkanlarla büyük bir mücadele sergilediğini vurgulayarak, "Bu seviyede herkesin olmak istediği yerdeyiz. Bu durumun takdir edilmesi gerekirken eleştirildiğini görüyoruz. Amatör liglerden bu yana takımda olan oyuncularımızla zorlukların üstesinden geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Taşdemir'in güven dolu açıklamaları

Bodrum FK'nın başarılı Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig'deki durumları ve oyuncu grubuyla gerçekleştirdikleri başarıları hakkında konuştu. Taşdemir, "Bu ligdeki zorlukların farkındayız. Her maçın kendine özgü bir hikayesi var. Altay gibi altyapısı güçlü ve genç yetenekler çıkaran bir takıma karşı oynayacağız. Onların son maçlarındaki coşkusu ve arzusunu gördük. Bu, kolay gibi görünse de zor bir maç olacak" dedi.

Zorluklar ve mücadele ruhu

Bodrum FK'nın teknik patronu, takımın karşılaştığı zorluklara ve eleştirilere rağmen mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı. "Son vuruşlarda yaşadığımız problemler bizi bu ligde mücadele etmeye itti. Kısıtlı imkanlarla herkesin olmak istediği bu seviyede, eleştiriler yerine takdir görmeyi beklerdik" diyen Taşdemir, amatör liglerden beri takımda olan oyuncularla keyifli bir mücadele sürdüklerini ifade etti.

Oyuncuların önemi ve katkıları

Taşdemir, özellikle bazı oyuncuların performansına değinerek, "Gol kaçırabiliriz, pas hatası yapabiliriz ama bu oyuncularımızın takıma kattıkları çok değerli. Özellikle geçen sezon şampiyonluk ve final oynadığımızda bu oyuncu grubuyla birlikteydik. Halen bu yarışın içindeysek, bu oyuncu grubuyla buradayız ve onlarla devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Mosah Mohammed'in heyecanı ve hedefleri

Takımın tecrübeli oyuncularından Mosah Mohammed de, takımın hedefleri ve kişisel beklentileri üzerine konuştu. Mohammed, "Tabii ki istediğimiz puanları alıyoruz ve play-off hattında kalmamız şu an için yeterli görünse de, biz daha fazlasını istiyoruz. Her birimiz elinden gelenin en iyisini yapıyoruz ve Altay karşısında galip gelmek istiyoruz. İlk golümü atmak için büyük bir heyecan içindeyim ve bu gol kimden gelirse gelsin, önemli olan 3 puan" dedi.