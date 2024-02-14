Erzurumspor FK, Adanaspor karşısında 3 puan avında!

Erzurumspor FK, ligdeki mücadelesini sürdürüyor. Mavi-beyazlı takım, hafta sonunda karşılaşacakları Adanaspor maçı için hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta Altay ile deplasmanda golsüz berabere kalan Erzurumspor, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Erzurumspor FK’nın lig karnesi!

22 maç sonunda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 27 puan toplayan takım, puan cetvelinde 10. sırada kendine yer buldu. Bu süreçte kalesinde 20 gol gören Erzurumspor, rakip ağları 22 kez havalandırmayı başardı.

Adanaspor ile kritik randevu

18 Şubat Cumartesi günü Kazımkarabekir Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşmada Erzurumspor, ligde 23 puanla 14. sırada bulunan Adanaspor'u ağırlayacak. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adanaspor maçının takım için hayati öneme sahip olduğunu ve mutlak 3 puan hedeflediklerini belirtti.

Takımdan transfer haberleri

Erzurumspor FK, kadro yapılanmasında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Takım, iki oyuncusu Güney Yılmaz ve Enes Yiğit'i sezon sonuna kadar TFF 3. Lig ekiplerinden 23 Elazığ FK'ya kiralık olarak gönderdi. Bu transferlerle birlikte mavi-beyazlılar, oyuncularının daha fazla maç tecrübesi kazanmalarını hedefliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da başarılı bir sezon geçirmeleri temenni edildi.

Maç öncesi analiz

Erzurumspor FK ve Adanaspor arasındaki bu kritik mücadele, ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak isteyen iki takımın çekişmesine sahne olacak. Her iki takım da bu maçtan 3 puanla ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Mavi-beyazlıların bu önemli karşılaşma öncesi son durumu, kadro yapılanması ve transfer haberleri, takımın ligdeki konumunu daha da güçlendirecek önemli faktörler arasında yer alıyor.