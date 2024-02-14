14 Şub 2024 - 14:15 - Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Bolu’ya ‘sarı’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu başta olmak üzere 20 ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yapılan uyarıda, yağışların 15 Şubat 2024 tarihine kadar süreceği belirtildi.