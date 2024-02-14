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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Bolu’ya ‘sarı’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu başta olmak üzere 20 ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yapılan uyarıda, yağışların 15 Şubat 2024 tarihine kadar süreceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Bolu’ya ‘sarı’ uyarı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Yalova başta olmak üzere 20 ili sarı kodla uyardı. Yapılan uyarıda,

“Kuvvetli sağanak yağış (15-30 kg/m2) bekleniyor. Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

ifadeleri yer aldı.

Kuvvetli yağışların 14 Şubat 2024 saat 19.00 itibarıyla başlayıp 15 Şubat 2024 saat 14.00 itibarıyla sona ereceği öngörülüyor.
# sakarya, düzce

14 Şub 2024 - 14:15 - Gündem

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