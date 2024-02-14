Altay'da gol sorunu: Tek golcü Eren Erdoğan sahada

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Altay, ara transfer döneminin ardından zorlu bir süreçle karşı karşıya. Takımdan ayrılan isimlerin ardından ligde gol atan tek oyuncu olarak Eren Erdoğan kaldı. Bu durum, Altay'ın gol üretme kapasitesi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

Transfer döneminin ardından golcüler gitti

Altay, ara transfer döneminde skor yükünü taşıyan önemli isimlerini kaybetti. Takımın golcüsü Marco Paixao, Şanlurfaspor'a transfer olurken, Zeki Yıldırım Bucaspor 1928'e, İbrahim Öztürk Talasgücü Belediyespor'a katıldı. Ayrıca, Deniz Kadah da serbest oyuncu statüsüne geçti. Bu ayrılıklar, Altay'ın gol üretme kabiliyetini ciddi şekilde etkiledi.

Altay'ın gol üretme mücadelesi

Altay, Trendyol 1. Lig'de şu ana kadar sadece 11 gol atarak Giresunspor ile birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda. Takımdan ayrılan oyuncuların toplamda 10 golle katkı sağlaması, Eren Erdoğan'ın yükünü daha da artırıyor. Geriye kalan kadronun bu açığı kapatabilmesi için büyük bir çaba sarf etmesi gerekiyor.

Son dört haftanın bilançosu

Altay, ligdeki son dört haftada istediği sonuçları alamadı. Bu süreçte 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrılan ekip, gol yollarında da suskun kaldı. Rakip fileleri havalandıramayan Altay, kalesinde ise 8 gol gördü. Bu durum, takımın hem hücumda hem de savunmada etkili stratejiler geliştirmesi gerektiğini gösteriyor.

Altay'ın önündeki yol

Altay için geri kalan maçlar, ligde kalma mücadelesinde kritik öneme sahip. Takımın gol sorununu çözmesi ve savunma güvenliğini artırması gerekiyor. Eren Erdoğan'a ek olarak, diğer oyuncuların da skora katkıda bulunması ve takım oyununu güçlendirmesi bekleniyor. Altay'ın bu zorlu süreci nasıl yöneteceği, ligdeki konumunu doğrudan etkileyecek.