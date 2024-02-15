15 Şub 2024 - 00:30- Gündem G:

15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

Bolu ve yakın iller, kış mevsiminin ortasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 15 Şubat 2024'te mevsim normalleri çerçevesinde yağışlı ve aralıklı bulutlu havaya maruz kalacak. Yerel halk ve bölgeye gelen ziyaretçiler, özellikle rüzgârın neden olabileceği soğuk hava dalgalarına karşı uyanık olmalı

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu mask
15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu
15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu
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Mevsim normalleri ve sıcaklık değişiklikleri

Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerini kapsayan hava durumu tahminlerine göre, gündüz sıcaklıkları 11 ile 6°C arasında, gece sıcaklıkları ise 7 ile 2°C arasında değişiklik gösterecek. Bu sıcaklık değişimleri, gün içinde kat kat giyinme ihtiyacını ortaya koyuyor, böylece soğuk sabah ve akşamlara karşı hazırlıklı olunabilir.

15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

Rüzgâr ve yağmur için önlemler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneşli günlerde bile rüzgârın etkili olabileceği ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşleri yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Vatandaşlara dışarı çıkarken yağmurlu hava önlemlerini alması ve yanlarına şemsiye alması tavsiye ediliyor. Kış koşullarına uygun, sıcak tutacak kıyafetlerin seçimi de büyük önem taşıyor. Bu uyarılar, vatandaşların sağlığını korumak ve ani soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmaları için önemli.
15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

Güncel hava durumu takibi

Bolu ve çevre illerdeki hava durumu tahminleri, yerel halk ve ziyaretçilerin günlük ve haftalık planlarını doğru yapabilmeleri için hayati önem taşıyor. Mevsim normallerine uygun giysi seçimleri yapmak ve güncel hava durumu tahminlerini sürekli takip etmek, kış mevsiminin getirebileceği sürprizlere karşı hazırlıklı olmayı sağlar.

15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

Bu önlemlerle Bolu ve çevre illerinde yaşayanlar ve bölgeyi ziyaret edenler, kışın ortasında beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirler. Güvenli ve sağlıklı bir kış geçirmek için hava durumu tahminlerini yakından takip etmek ve gereken önlemleri almak çok önemli.

15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

İl İl hava durumu tahmini:

Bolu Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu

15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporu

Bartın Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek:11°C En düşük: 7°C Yağmurlu

 

Karabük Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu

Kastamonu Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu

Sinop Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 12°C En düşük: 9°C Yağmurlu

Çankırı Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 8°C En düşük: 4°C Bulutlu 

Bilecik Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Hafif Yağmurlu

İstanbul Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Ankara Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu

İzmir Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 12°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Bursa Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 8°C En düşük: 2°C Hafif Yağmurlu

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15 Şub 2024 - 00:30 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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