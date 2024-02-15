Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporunu paylaştı

Mevsim normalleri ve sıcaklık değişiklikleri
Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerini kapsayan hava durumu tahminlerine göre, gündüz sıcaklıkları 11 ile 6°C arasında, gece sıcaklıkları ise 7 ile 2°C arasında değişiklik gösterecek. Bu sıcaklık değişimleri, gün içinde kat kat giyinme ihtiyacını ortaya koyuyor, böylece soğuk sabah ve akşamlara karşı hazırlıklı olunabilir.
Rüzgâr ve yağmur için önlemler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneşli günlerde bile rüzgârın etkili olabileceği ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşleri yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Vatandaşlara dışarı çıkarken yağmurlu hava önlemlerini alması ve yanlarına şemsiye alması tavsiye ediliyor. Kış koşullarına uygun, sıcak tutacak kıyafetlerin seçimi de büyük önem taşıyor. Bu uyarılar, vatandaşların sağlığını korumak ve ani soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmaları için önemli.
Güncel hava durumu takibi
Bolu ve çevre illerdeki hava durumu tahminleri, yerel halk ve ziyaretçilerin günlük ve haftalık planlarını doğru yapabilmeleri için hayati önem taşıyor. Mevsim normallerine uygun giysi seçimleri yapmak ve güncel hava durumu tahminlerini sürekli takip etmek, kış mevsiminin getirebileceği sürprizlere karşı hazırlıklı olmayı sağlar.
Bu önlemlerle Bolu ve çevre illerinde yaşayanlar ve bölgeyi ziyaret edenler, kışın ortasında beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirler. Güvenli ve sağlıklı bir kış geçirmek için hava durumu tahminlerini yakından takip etmek ve gereken önlemleri almak çok önemli.
İl İl hava durumu tahmini:
Bolu Hava Durumu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu
Bartın Hava Durumu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek:11°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Karabük Hava Durumu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu
Kastamonu Hava Durumu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu
Sinop Hava Durumu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 12°C En düşük: 9°C Yağmurlu
Çankırı Hava Durumu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 8°C En düşük: 4°C Bulutlu
Bilecik Hava Durumu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Hafif Yağmurlu
İstanbul Hava Durumu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
Ankara Hava Durumu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu
İzmir Hava Durumu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 12°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
Bursa Hava Durumu
15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 8°C En düşük: 2°C Hafif Yağmurlu
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.