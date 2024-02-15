Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bilecik ve Zonguldak illerinin hava durumu raporunu paylaştı

Mevsim normalleri ve sıcaklık değişiklikleri

Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerini kapsayan hava durumu tahminlerine göre, gündüz sıcaklıkları 11 ile 6°C arasında, gece sıcaklıkları ise 7 ile 2°C arasında değişiklik gösterecek. Bu sıcaklık değişimleri, gün içinde kat kat giyinme ihtiyacını ortaya koyuyor, böylece soğuk sabah ve akşamlara karşı hazırlıklı olunabilir.

Rüzgâr ve yağmur için önlemler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneşli günlerde bile rüzgârın etkili olabileceği ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşleri yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Vatandaşlara dışarı çıkarken yağmurlu hava önlemlerini alması ve yanlarına şemsiye alması tavsiye ediliyor. Kış koşullarına uygun, sıcak tutacak kıyafetlerin seçimi de büyük önem taşıyor. Bu uyarılar, vatandaşların sağlığını korumak ve ani soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmaları için önemli.

Güncel hava durumu takibi

Bolu ve çevre illerdeki hava durumu tahminleri, yerel halk ve ziyaretçilerin günlük ve haftalık planlarını doğru yapabilmeleri için hayati önem taşıyor. Mevsim normallerine uygun giysi seçimleri yapmak ve güncel hava durumu tahminlerini sürekli takip etmek, kış mevsiminin getirebileceği sürprizlere karşı hazırlıklı olmayı sağlar.

Bu önlemlerle Bolu ve çevre illerinde yaşayanlar ve bölgeyi ziyaret edenler, kışın ortasında beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirler. Güvenli ve sağlıklı bir kış geçirmek için hava durumu tahminlerini yakından takip etmek ve gereken önlemleri almak çok önemli.

İl İl hava durumu tahmini:

Bolu Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu

Bartın Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek:11°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Karabük Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu

Kastamonu Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu

Sinop Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 12°C En düşük: 9°C Yağmurlu

Çankırı Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 8°C En düşük: 4°C Bulutlu

Bilecik Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Hafif Yağmurlu

İstanbul Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Ankara Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu

İzmir Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 12°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Bursa Hava Durumu

15 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 8°C En düşük: 2°C Hafif Yağmurlu