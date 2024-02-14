Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Tuzlaspor maçı öncesi değerlendirmeler

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının dikkat çekici maçlarından biri, Boluspor'un Tuzlaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşma olacak. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor karşısında evinde 1-1'lik skorla berabere kalan Boluspor, bu önemli maçın hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Teknik Direktör Koşukavak'tan açıklama

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, Tuzlaspor maçından 3 puanla ayrılarak play-off hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini vurguladı. Koşukavak, takımının bu kritik maç için yoğun bir hazırlık içinde olduğunu ve tüm oyuncularının hedefe kilitlendiğini belirtti.

“Zor dönemlerden geçtik”

Koşukavak, takımın geçmişte yaşadığı zorluklara rağmen şu anki konumundan duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi. "Çok şükür zor dönemlerden geçtik ve buraya kadar geldik," diyerek Boluspor'un son dönemdeki performansını özetleyen Koşukavak, özellikle Kocaelispor ile oynanan son maçta kazanmaya çok yakın olduklarını ancak beraberlikle yetinmek zorunda kaldıklarını belirtti. Buna rağmen, Boluspor'un artık beraberliklere bile üzülen bir takım haline gelmesinin, hem şehir için hem de takım için gurur verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

Tuzlaspor maçı öncesi belirsizlikler

Boluspor'un önündeki en önemli engellerden biri de Tuzlaspor ile oynanacak olan maç. Koşukavak, bu maçın hazırlık sürecinde yaşanan belirsizliklere değinerek, Tuzlaspor'un kadro değişkenliği ve maçın oynanacağı yer konusundaki belirsizliklerin planlamalarını zorlaştırdığını ifade etti. "Maçın nerede oynanacağı konusunda hala bir durum yok. Bu, maçın planlarını da etkileyen bir şey," diyerek, takım olarak bu tür belirsizliklerle nasıl başa çıkmaya çalıştıklarını anlattı.

Boluspor'un Play-Off hedefi

Koşukavak, ikinci yarıya kaybetmeden devam ettiklerini ve bu seriyi sürdürerek play-off oynamayı umduklarını söyledi. Bu hedef doğrultusunda, her maçın kendi içinde bir final niteliği taşıdığını ve takımın her karşılaşmaya kazanma odaklı hazırlandığını belirtti.