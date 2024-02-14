Özübek, “Memur ve emeklilerin sesine kulak verilmeli”

Yaklaşan yerel seçimlerin siyasi gündemi, memur ve emeklilerimizin yaşadığı sorunları ve beklentileri gölgelememeli. Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Başkanı olarak, yaklaşık 25 milyon kişiyi etkileyen bu önemli konuların, iktidarımız tarafından dikkate alınmasını ve çözüme kavuşturulmasını talep ediyorum.
Ek Ödemeler ve Emeklilik Maaşları Arasındaki Kopukluk
2023 yılında kamu çalışanlarına yapılan ek ödemelerin, emekli maaşlarına yansıtılmaması büyük bir adaletsizlik yaratmıştır. Bu durum, çalışan ile emekli arasındaki mali bağı koparmış ve emeklilik maaşlarının adil bir şekilde hesaplanmasını engellemiştir.
2024: Emeklilerin Yılı Olmalı
Hükümetimiz tarafından 2024'ün "Emekli Yılı" olarak ilan edilmesi, memur emeklilerinin durumunun iyileştirilmesi için bir fırsattır. İlave ek ödemelerin emekli maaşlarına dahil edilmesi, bu sürecin ilk adımı olmalıdır.
3600 Ek Gösterge Vaadi ve Beklentiler
Cumhurbaşkanımızın ve hükümet yetkililerimizin, kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi yönündeki taahhütleri, henüz gerçekleşmemiştir. Bu konuda verilen sözlerin tutulması, milyonlarca memur ve emeklimizin beklentisidir.
Sosyal Güvenlikteki Adaletsizlikler
2008 yılından sonra göreve başlayan memurların, daha fazla prim ödemelerine rağmen daha az emekli maaşı almaları, sosyal güvenlik sistemindeki çifte standartları gözler önüne sermektedir. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekmektedir.
Yardımcı Hizmetler Sınıfının Sorunları
Kamuda görev yapan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin, eğitim durumlarına uygun kadrolara geçiş yapamaması ve mağduriyetleri, acilen çözülmesi gereken bir sorundur.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.