Özübek, “Memur ve emeklilerin sesine kulak verilmeli”

Yaklaşan yerel seçimlerin siyasi gündemi, memur ve emeklilerimizin yaşadığı sorunları ve beklentileri gölgelememeli. Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Başkanı olarak, yaklaşık 25 milyon kişiyi etkileyen bu önemli konuların, iktidarımız tarafından dikkate alınmasını ve çözüme kavuşturulmasını talep ediyorum.

Ek Ödemeler ve Emeklilik Maaşları Arasındaki Kopukluk

2023 yılında kamu çalışanlarına yapılan ek ödemelerin, emekli maaşlarına yansıtılmaması büyük bir adaletsizlik yaratmıştır. Bu durum, çalışan ile emekli arasındaki mali bağı koparmış ve emeklilik maaşlarının adil bir şekilde hesaplanmasını engellemiştir.

2024: Emeklilerin Yılı Olmalı

Hükümetimiz tarafından 2024'ün "Emekli Yılı" olarak ilan edilmesi, memur emeklilerinin durumunun iyileştirilmesi için bir fırsattır. İlave ek ödemelerin emekli maaşlarına dahil edilmesi, bu sürecin ilk adımı olmalıdır.

3600 Ek Gösterge Vaadi ve Beklentiler

Cumhurbaşkanımızın ve hükümet yetkililerimizin, kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi yönündeki taahhütleri, henüz gerçekleşmemiştir. Bu konuda verilen sözlerin tutulması, milyonlarca memur ve emeklimizin beklentisidir.

Sosyal Güvenlikteki Adaletsizlikler

2008 yılından sonra göreve başlayan memurların, daha fazla prim ödemelerine rağmen daha az emekli maaşı almaları, sosyal güvenlik sistemindeki çifte standartları gözler önüne sermektedir. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekmektedir.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının Sorunları

Kamuda görev yapan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin, eğitim durumlarına uygun kadrolara geçiş yapamaması ve mağduriyetleri, acilen çözülmesi gereken bir sorundur.