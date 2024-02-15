Tanju Özcan, Serdar Çuhadar’a çizgiyi çekti

Tanju Özcan'dan Çuhadar'a net mesajlar

Bolu'nun mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Tanju Özcan, Zafer Partisi İl Başkanı Serdar Çuhadar'a yönelik eleştirilerini basın toplantısında dile getirdi. Özcan, Çuhadar'ın kendisine yönelik canlı yayın davetini kesin bir dille reddetti ve bu süreçteki siyasi tutumunu eleştirdi.

Canlı yayın davetine kesin red

Özcan, Çuhadar'ın canlı yayın davetine, "Onu muhatap almıyorum. Benim kalibremde bir adam değil" diyerek yanıt verdi. Bu ifadelerle Özcan, Çuhadar'ın siyasi kalibresini ve davetine olan mesafesini net bir şekilde ortaya koydu.

"Kalibre farkımız var"

Özcan, Çuhadar'a yönelik, "Benimle öyle canlı yayına çıkmak her babayiğidin harcı da değil" şeklinde konuşarak, aralarındaki kalibre farkına dikkat çekti. Bu sözlerle, Özcan, siyasi deneyim ve vizyon açısından Çuhadar ile arasındaki farkları vurguladı.

Geçmişteki isteklerini hatırlattı

Özcan, geçmişte Çuhadar'ın kendisinden Zafer Partisi adayı olmasını istediğini belirterek, "Düne kadar Zafer Partisi'nin adayı olmam için yalvarıyordu bana" dedi. Bu ifadelerle, Çuhadar'ın geçmişteki tutarsız davranışlarını ve siyasi samimiyetsizliğini eleştirdi.

"Terbiyesizlik Yapmasın"

Bolu Belediye Başkanı, Çuhadar'ın davranışlarını "terbiyesizlik" olarak nitelendirerek, geçmişteki yakın ilişkilerine rağmen şimdiki tutumunu eleştirdi. Özcan, Çuhadar'a, siyasi nezaket ve saygı çerçevesinde hareket etme çağrısında bulundu.

Tanju Özcan'ın bu sert eleştirileri, Bolu siyasetindeki gergin atmosferi gözler önüne serdi. Özcan'ın Zafer Partisi İl Başkanı Serdar Çuhadar'a yönelik eleştirileri, seçim sürecinin ne kadar çekişmeli ve tartışmalı geçeceğinin işaretlerini verdi. Bolu'da siyasi rekabet ve polemiklerin seçimlere doğru daha da artması bekleniyor, bu da seçim sürecinin kritik önem taşıdığını gösteriyor.