15 Şub 2024 - 12:00- Gündem G:

Bolu'da zengin çok fakir insan yok... Ayda bir sefer yiyin Ispanak ve soğan neyinize yetmiyor? Şükredin dedi!

Bolu Pazarı'nda gerçekleştirilen röportajlar, vatandaşların hayat pahalılığı karşısında şükretmenin önemini ve mütevazı yaşamı vurguluyor. "Ispanak ve soğan yiyelim, minnet eylemeyelim" diyen Bolulular, zor zamanlarda bile şükretmenin gücüne dikkat çekiyor.

Doğukan Demirci
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Bolu'da zengin çok fakir insan yok... Ayda bir sefer yiyin Ispanak ve soğan neyinize yetmiyor? Şükredin dedi!
Bolu'da zengin çok fakir insan yok... Ayda bir sefer yiyin Ispanak ve soğan neyinize yetmiyor? Şükredin dedi!
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Bolu Pazarında şükür vurgusu yapan vatandaşlar

Bolu Pazarı'nda yapılan röportajlar, vatandaşların zor ekonomik koşullar altında bile şükretmenin önemini vurguladığı tartışmalara sahne oldu. Pazarda yapılan yayında, "Ispanak, soğan yiyelim. Minnet eylemeyelim." ve "şükür edeceğiz" gibi ifadelerle, mütevazı yaşamın altı çizildi.

Bolu'da zengin çok fakir insan yok... Ayda bir sefer yiyin Ispanak ve soğan neyinize yetmiyor? Şükredin dedi!

"Pahalılık Yok, Şükür Eksik" diyen Bolulular

Bolu Pazarı'ndaki fiyatlar hakkında konuşan vatandaşlar, hayat pahalılığına rağmen alınabilecek durumda olduklarını belirtti. "Eskiden geçirdiğimiz günleri ben bilirim" diyerek, geçmişteki zorluklara atıfta bulunan vatandaşlar, bugünün şartlarında da şükretmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Bolu'da zengin çok fakir insan yok... Ayda bir sefer yiyin Ispanak ve soğan neyinize yetmiyor? Şükredin dedi!

Bolu'nun zenginliği ve açlık sorunu üzerine görüşler

Bir vatandaş, Bolu'da herkesin alım gücünün olduğunu ve aç insanın bulunmadığını iddia ederek, "57 yaşımdayım, bu zamana kadar fakir insan görmedim" dedi. Seçimler sonrası ekonomik durumun nasıl şekilleneceği konusunda ise merakını dile getirdi.Bolu'da zengin çok fakir insan yok... Ayda bir sefer yiyin Ispanak ve soğan neyinize yetmiyor? Şükredin dedi!

Şükretmeyenlere tepki: "Filistin'e, Suriye'ye gitsinler!"

Röportaj esnasında bir esnaf, şükretmeyenlere Filistin, Suriye gibi yerlere gitmelerini önererek, Türkiye'deki yaşam şartlarının kıymetini bilmeyenlere tepki gösterdi. Bu sert tavır, toplumda farklı görüşlerin olduğunu gösteriyor.Bolu'da zengin çok fakir insan yok... Ayda bir sefer yiyin Ispanak ve soğan neyinize yetmiyor? Şükredin dedi!

Hayat pahalılığı karşısında şükür ve tasarruf çağrısı

Hayat pahalılığına karşı bir vatandaş, alışveriş alışkanlıklarını değiştirerek tasarruf yapmanın ve şükretmenin önemini vurguladı. "1 kilo zeytin alıyorsan, yarım kilo alacaksın" diyerek, zor zamanlarda bile şükretmenin gerekliliğine dikkat çekti.Bolu'da zengin çok fakir insan yok... Ayda bir sefer yiyin Ispanak ve soğan neyinize yetmiyor? Şükredin dedi!

Günümüz neslinin beğenmeme tutumu üzerine eleştiriler

Bir diğer vatandaş, geçmişte yaşanan zorluklara işaret ederek, günümüz gençlerinin hiçbir şeyi beğenmeme tutumunu eleştirdi. "Zamanında tahtanın üzerinde yatan insanlarız" diyerek, daha mütevazı yaşam koşullarında büyüdüklerini ve şimdiki neslin daha şükretmesi gerektiğini ifade etti.Bolu'da zengin çok fakir insan yok... Ayda bir sefer yiyin Ispanak ve soğan neyinize yetmiyor? Şükredin dedi!

Bolu Pazarı'ndaki röportajlar, vatandaşların ekonomik zorluklar karşısında şükretmenin ve mütevazı bir yaşam sürmenin önemini vurgulayan görüşlerini ortaya koydu. Bu görüşler, toplumun farklı kesimlerinden farklı tepkiler alırken, şükretmenin ve tasarrufun önemi üzerinde duruluyor.

 

# iddia, tepki, fiyatlar

15 Şub 2024 - 12:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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