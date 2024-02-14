A101 Bolu mağazalarında 15 Şubat 2024 indirimlerinde Ne var? İşte indirimli aktüel ürünler

A101, 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Teknolojiden ev eşyalarına, giyimden mutfak gereçlerine kadar birçok üründe cazip indirimler sunuluyor. İşte kategorilere ayrılmış liste şeklindeki indirimli ürünler ve fiyatları:

Teknoloji ve Elektronik

Toshiba 65" Ultra HD Android TV: 23.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD Smart TV: 13.999 TL

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV: 10.999 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led TV: 6.499 TL

Onvo 32" HD Uydu Alıcılı Led TV: 4.199 TL

Reeder S23 Pro Max: 6.999 TL

Beyaz Eşya ve Mutfak Aletleri

SEG No-Frost Buzdolabı: 15.999 TL

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi: 8.999 TL

Singer Overlok Makinesi: 5.999 TL

Schafer Tosthaus Tost Makinesi: 1.199 TL

Akel Midi Fırın: 1.499 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası: 459 TL

Homend Functionall Multi Blender Seti: 1.399 TL

Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 479 TL

Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası: 99,90 TL

Aprilla Dijital Banyo Baskülü: 219 TL

Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge: 3.299 TL

Ev ve Mutfak Gereçleri

3 Bölmeli Saklama Kabı: 22,50 TL

Saklama Kabı 3'lü: 45 TL

Kilitli Saklama Kabı: 44,90 TL

Benekli Kapaklı Kase: 29,90 TL

2 Bölmeli Saklama Kabı: 14,90 TL

Badya ve Süzgeç Çeşitleri: 27,50 TL

Limon ve Sarımsak Saklama Kapları: 9,90 TL

Rooc Granit Desen Meyve Sebze Bıçağı 2'li: 29,90 TL

Yuvarlak Tepsi: 44,90 TL

Küre Buzluk: 24,90 TL

Metaltex Tabaklık Rafı: 99,90 TL

Metaltex Tava Rafı: 99,90 TL

Cam ve Porselen Ürünler

Cam Matara Çeşitleri 1000 ml: 79,90 TL

Borosilikat Desenli Kupa 3'lü: 69,90 TL

Keramiak Çift Renk Çerezlik: 24,90 TL

Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6'lı: 79,90 TL

Cam Sunum Tepsisi: 39,90 TL

Cam Meyvelik: 39,90 TL

Cam Kase: 27,50 TL

Lav Kulplu Çay Bardağı 120 ml: 12,90 TL

Lav Tokyo Saklama Kabı (600 cc - 2600 cc): 34,90 TL - 79,90 TL

Mobilya ve Ev Tekstili

Kanepe 3'lü: 6.390 TL

Rio Konsol: 1.790 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk (80x150 cm - 80x200 cm): 179 TL - 239 TL

Kaymaz Taban Kadife Oval Banyo Klozet Takımı 2'li: 159 TL

Saçaklı Banyo Havlu Seti: 129 TL

PVC Masa Örtüsü: 69,90 TL

Mega XL Hurç: 54,90 TL

Pencereli Midi Hurç: 49,90 TL

Baza Altı Maxi Hurç: 49,90 TL

Bay/Bayan Eşofman Altı: 239 TL

Bay/Bayan Kapüşonlu Sweatshirt: 239 TL

Bay Sporcu Eşofman Altı: 239 TL

Bu hafta A101'de bulabileceğiniz indirimli ürünler ve cazip fiyatlarla alışveriş listenizi hazırlayın. Fırsatları kaçırmamak için erken davranın!