A101 Bolu mağazalarında 15 Şubat 2024 indirimlerinde Ne var? İşte indirimli aktüel ürünler

A101, 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Teknolojiden ev eşyalarına, giyimden mutfak gereçlerine kadar birçok üründe cazip indirimler sunuluyor. İşte kategorilere ayrılmış liste şeklindeki indirimli ürünler ve fiyatları:
Teknoloji ve Elektronik
Toshiba 65" Ultra HD Android TV: 23.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD Smart TV: 13.999 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV: 10.999 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led TV: 6.499 TL
Onvo 32" HD Uydu Alıcılı Led TV: 4.199 TL
Reeder S23 Pro Max: 6.999 TL
Beyaz Eşya ve Mutfak Aletleri
SEG No-Frost Buzdolabı: 15.999 TL
SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi: 8.999 TL
Singer Overlok Makinesi: 5.999 TL
Schafer Tosthaus Tost Makinesi: 1.199 TL
Akel Midi Fırın: 1.499 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası: 459 TL
Homend Functionall Multi Blender Seti: 1.399 TL
Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 479 TL
Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası: 99,90 TL
Aprilla Dijital Banyo Baskülü: 219 TL
Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge: 3.299 TL
Ev ve Mutfak Gereçleri
3 Bölmeli Saklama Kabı: 22,50 TL
Saklama Kabı 3'lü: 45 TL
Kilitli Saklama Kabı: 44,90 TL
Benekli Kapaklı Kase: 29,90 TL
2 Bölmeli Saklama Kabı: 14,90 TL
Badya ve Süzgeç Çeşitleri: 27,50 TL
Limon ve Sarımsak Saklama Kapları: 9,90 TL
Rooc Granit Desen Meyve Sebze Bıçağı 2'li: 29,90 TL
Yuvarlak Tepsi: 44,90 TL
Küre Buzluk: 24,90 TL
Metaltex Tabaklık Rafı: 99,90 TL
Metaltex Tava Rafı: 99,90 TL
Cam ve Porselen Ürünler
Cam Matara Çeşitleri 1000 ml: 79,90 TL
Borosilikat Desenli Kupa 3'lü: 69,90 TL
Keramiak Çift Renk Çerezlik: 24,90 TL
Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6'lı: 79,90 TL
Cam Sunum Tepsisi: 39,90 TL
Cam Meyvelik: 39,90 TL
Cam Kase: 27,50 TL
Lav Kulplu Çay Bardağı 120 ml: 12,90 TL
Lav Tokyo Saklama Kabı (600 cc - 2600 cc): 34,90 TL - 79,90 TL
Mobilya ve Ev Tekstili
Kanepe 3'lü: 6.390 TL
Rio Konsol: 1.790 TL
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk (80x150 cm - 80x200 cm): 179 TL - 239 TL
Kaymaz Taban Kadife Oval Banyo Klozet Takımı 2'li: 159 TL
Saçaklı Banyo Havlu Seti: 129 TL
PVC Masa Örtüsü: 69,90 TL
Mega XL Hurç: 54,90 TL
Pencereli Midi Hurç: 49,90 TL
Baza Altı Maxi Hurç: 49,90 TL
Bay/Bayan Eşofman Altı: 239 TL
Bay/Bayan Kapüşonlu Sweatshirt: 239 TL
Bay Sporcu Eşofman Altı: 239 TL
Bu hafta A101'de bulabileceğiniz indirimli ürünler ve cazip fiyatlarla alışveriş listenizi hazırlayın. Fırsatları kaçırmamak için erken davranın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.