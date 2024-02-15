Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı

Geçtiğimiz günlerde başlayan Devrek-Yedigöller yolundaki çalışmaların ardından hız kazanan
Bolu Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmaları denetledi. İnceleme sırasında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ 53. Şube Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların detayları hakkında bilgi edindi.
Çalışmalar ne zaman bitecek?
Türkiye'nin en ünlü doğal güzelliklerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı, her yıl kış aylarında ulaşım sorunlarıyla gündeme geliyordu. Gerçekleştirilen yoğun çalışmaların ardından Milli Park’ın yol sorunun ne zaman çözüleceği ise belirsizliğini koruyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.