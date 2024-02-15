15 Şub 2024 - 15:00- Gündem G:

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde devam eden dere ıslahı, yol genişletme ve menfez çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı mask
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı
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Geçtiğimiz günlerde başlayan Devrek-Yedigöller yolundaki çalışmaların ardından hız kazanan

Bolu Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmaları denetledi. İnceleme sırasında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ 53. Şube Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların detayları hakkında bilgi edindi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı

Çalışmalar ne zaman bitecek?

Türkiye'nin en ünlü doğal güzelliklerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı, her yıl kış aylarında ulaşım sorunlarıyla gündeme geliyordu. Gerçekleştirilen yoğun çalışmaların ardından Milli Park’ın yol sorunun ne zaman çözüleceği ise belirsizliğini koruyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı
# orman

15 Şub 2024 - 15:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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