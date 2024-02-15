Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı

Geçtiğimiz günlerde başlayan Devrek-Yedigöller yolundaki çalışmaların ardından hız kazanan

Bolu Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolundaki çalışmaları denetledi. İnceleme sırasında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ 53. Şube Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların detayları hakkında bilgi edindi.

Çalışmalar ne zaman bitecek?

Türkiye'nin en ünlü doğal güzelliklerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı, her yıl kış aylarında ulaşım sorunlarıyla gündeme geliyordu. Gerçekleştirilen yoğun çalışmaların ardından Milli Park’ın yol sorunun ne zaman çözüleceği ise belirsizliğini koruyor.