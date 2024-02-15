İlhan Durak’tan engelli vatandaşlara korumalı iş yerleri

İlhan Durak'tan engelli vatandaşlara büyük destek

İlhan Durak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı olarak, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Karaçayır Mahallesi'nde düzenlenen bir etkinlikte, Köroğlu Engelsiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Bolu Umut Işığı Engelliler Gençlik Kulübü Derneği'nin yöneticileri ve üyeleriyle buluştu. Durak, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, onların hayatını kolaylaştıracak çözümler sunma sözü verdi.

Korumalı İş Yerleri ile engellilere yeni imkânlar

Durak'ın engelli vatandaşlara yönelik en dikkat çekici vaadi, korumalı iş yerlerinin kurulması oldu. Bu girişim, "Engelsiz Kent Bolu" projesinin bir parçası olarak, engelli bireylerin iş bulma süreçlerini kolaylaştıracak ve onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak. Durak, bu proje ile engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif bir şekilde katılımını hedefliyor.

Engelsiz Kent Bolu projesinin ayrıntıları

Durak tarafından açıklanan Engelsiz Kent Bolu projesi, engelli vatandaşların hayatını birçok yönden kolaylaştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında, engelsiz taksi uygulaması gibi yenilikçi çözümlerle engelli vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarına cevap verilmesi, belediyede ve özel sektörde engelli istihdamının artırılması planlanıyor. Ayrıca, engelli istihdamına öncelik veren işletmelere vergi indirimleri gibi teşvikler sunulacak.

Engelli vatandaşlara iş hayatında fırsat eşitliği

Durak, engelli vatandaşların iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla özel sektör işletmelerine yönelik vergi indirimleri gibi teşvikler sunacaklarını belirtti. Bu teşvikler, engelli bireylerin iş bulma süreçlerini destekleyecek ve onların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirecek.

Güçlü taahhütler ve geleceğe bakış

İlhan Durak, engelli vatandaşlara yönelik projelerin ve vaatlerin seçim dönemine özgü olmadığını, seçimlerin ardından hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Durak, 1 Nisan'dan itibaren engelli bireyler için hayatı kolaylaştıracak adımların atılacağını ve Bolu'nun gerçek anlamda bir engelsiz kent haline dönüştürüleceğini taahhüt etti.

Bolu'da engelli vatandaşlar için yeni bir dönem

İlhan Durak'ın engelli vatandaşlara yönelik vaatleri, Bolu'da yaşayan engelli bireyler için yeni bir umut kaynağı oldu. Engelsiz Kent Bolu projesi ve korumalı iş yerleri vaadi, seçimlerin ardından Bolu'nun sosyal ve ekonomik politikalarında önemli bir dönüşümün başlangıcı olabilir.