Çocuktaki zekâya bak!

Yenilikçi bir fikrin doğuşu

Bilal Çetinkaya isimli 15 yaşında bir genç, her yıl civciv satın almanın zorluklarına maruz kaldı. Bu duruma yenilikçi bir çözüm bulmak isteyen Bilal, evindeki bozuk bir buzdolabını kullanarak kendi kuluçka makinesini yapmaya karar verdi.

Azmin zaferi

Bilal'in bu projeyi hayata geçirme süreci, çevresinden aldığı "yapamazsın" gibi olumsuz yorumlara rağmen, onun azmini kırmadı. İki yıl boyunca ahırda gizli bir şekilde çalışarak, kuluçka makinesini ve ana kucağını başarıyla tamamladı. Bu süreç, genç mucidin kararlılığının ve hedeflerine ulaşma konusundaki inancının bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Evde kuluçka makinesi

Bilal'in buzdolabından dönüştürdüğü kuluçka makinesi, artık onun yatak odasının bir parçası haline geldi. Bu makine sayesinde Bilal, kendi evinde seri şekilde civciv üretimine başladı. Bu başarı hikayesi, gençlerin mevcut kaynaklarla neler başarabileceğinin güzel bir örneğini sunuyor ve onlara ilham veriyor.

Toplumsal ve resmi destek

Bilal'in bu başarısı, yerel topluluk ve yetkililerin dikkatini çekti. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Bilal'i evinde ziyaret ederek projeyi yerinde inceledi ve genç mucide destek olacaklarını ifade etti. Bu destek, Bilal'in projelerini daha da geliştirmesi ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.