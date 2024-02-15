15 Şub 2024 - 09:00- Gündem G:

Bolu Belediyesi Tanju Özcan başkanlığında 230 dönel kavşak inşa etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 5 yıllık görev süresinde trafiğin daha akıcı bir hale gelmesi için yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor. Belediye, trafik güvenliğini odak alan çalışmalarıyla 230 dönel kavşağı ilimize kazandırdı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu Belediyesi Tanju Özcan başkanlığında 230 dönel kavşak inşa etti mask
Bolu Belediyesi Tanju Özcan başkanlığında 230 dönel kavşak inşa etti
Bolu Belediyesi Tanju Özcan başkanlığında 230 dönel kavşak inşa etti
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Bolu Belediyesi, trafikteki akıcılığı artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla önemli değişiklikler yapıyor. Başkan Tanju Özcan yönetiminde, kentin trafiğini daha akıcı ve güvenli hale getirmek için radikal uygulamalara imza atıldı.

Bolu Belediyesi Tanju Özcan başkanlığında 230 dönel kavşak inşa etti

Dönel Kavşaklarla Modernizasyon Süreci

Belediye, 230 noktaya yeni akıllı dönel kavşaklar inşa etti. Bu kavşaklardan 180'i, estetik görünümleri için ışıklı ve ışıksız direklerle, dijital reklam panolarıyla donatıldı. Bu sayede kavşaklar modern bir görünüme kavuştu.

Bolu Belediyesi Tanju Özcan başkanlığında 230 dönel kavşak inşa etti

Trafik Işıkları Kaldırıldı

Uzun bekleme süreleriyle sürücülerin sıkıntı yaşadığı 180 trafik ışığı, yeni dönel kavşakların hizmete girmesiyle birlikte kaldırıldı. Bu adım, trafik akışını hızlandırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bolu Belediyesi Tanju Özcan başkanlığında 230 dönel kavşak inşa etti

Trafikte Önemli İyileştirmeler Kaydedildi

Yapılan değişikliklerle Bolu şehir merkezinde trafik daha akıcı ve güvenli hale geldi. Ayrıca, trafik kazalarında da geçmişe göre yüzde 50 oranında azalma kaydedildi.Bolu Belediyesi Tanju Özcan başkanlığında 230 dönel kavşak inşa etti
# başkan, belediye, trafik

15 Şub 2024 - 09:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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