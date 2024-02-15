Bolu Belediyesi Tanju Özcan başkanlığında 230 dönel kavşak inşa etti

Bolu Belediyesi, trafikteki akıcılığı artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla önemli değişiklikler yapıyor. Başkan Tanju Özcan yönetiminde, kentin trafiğini daha akıcı ve güvenli hale getirmek için radikal uygulamalara imza atıldı.

Dönel Kavşaklarla Modernizasyon Süreci

Belediye, 230 noktaya yeni akıllı dönel kavşaklar inşa etti. Bu kavşaklardan 180'i, estetik görünümleri için ışıklı ve ışıksız direklerle, dijital reklam panolarıyla donatıldı. Bu sayede kavşaklar modern bir görünüme kavuştu.

Trafik Işıkları Kaldırıldı

Uzun bekleme süreleriyle sürücülerin sıkıntı yaşadığı 180 trafik ışığı, yeni dönel kavşakların hizmete girmesiyle birlikte kaldırıldı. Bu adım, trafik akışını hızlandırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trafikte Önemli İyileştirmeler Kaydedildi

Yapılan değişikliklerle Bolu şehir merkezinde trafik daha akıcı ve güvenli hale geldi. Ayrıca, trafik kazalarında da geçmişe göre yüzde 50 oranında azalma kaydedildi.