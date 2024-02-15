Bolu Belediyesi Tanju Özcan başkanlığında 230 dönel kavşak inşa etti

Bolu Belediyesi, trafikteki akıcılığı artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla önemli değişiklikler yapıyor. Başkan Tanju Özcan yönetiminde, kentin trafiğini daha akıcı ve güvenli hale getirmek için radikal uygulamalara imza atıldı.
Dönel Kavşaklarla Modernizasyon Süreci
Belediye, 230 noktaya yeni akıllı dönel kavşaklar inşa etti. Bu kavşaklardan 180'i, estetik görünümleri için ışıklı ve ışıksız direklerle, dijital reklam panolarıyla donatıldı. Bu sayede kavşaklar modern bir görünüme kavuştu.
Trafik Işıkları Kaldırıldı
Uzun bekleme süreleriyle sürücülerin sıkıntı yaşadığı 180 trafik ışığı, yeni dönel kavşakların hizmete girmesiyle birlikte kaldırıldı. Bu adım, trafik akışını hızlandırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Trafikte Önemli İyileştirmeler Kaydedildi
Yapılan değişikliklerle Bolu şehir merkezinde trafik daha akıcı ve güvenli hale geldi. Ayrıca, trafik kazalarında da geçmişe göre yüzde 50 oranında azalma kaydedildi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.