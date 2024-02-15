Türkiye'den kalp sağlığı alanında devrim, yerli kalp kapağı ile dünya çapında başarı

Türkiye, kalp sağlığı teknolojileri alanında uluslararası bir başarıya daha imza atarak, dünya çapında lider ülkeler arasında yerini aldı. INVAMED Medikal İnovasyon Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli kalp kapağı, Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından kateter üzerinden kapalı ameliyat yöntemiyle kalp kapağı yerleştirebilen dünya üzerindeki ikinci ülke konumuna taşıdı. Bu önemli gelişme, Türkiye'nin sağlık teknolojisi alanındaki yenilikçi gücünü ve tıbbi teknolojilerdeki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yılların Araştırması Sonucu Elde Edilen Başarı

INVAMED Medikal İnovasyon Enstitüsü'nün yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda elde ettiği bu yerli kalp kapağı, ciddi aort stenozu olan hastalar için yeni bir umut kaynağı oldu. Açık kalp ameliyatı riski taşıyan veya bu tür bir müdahale için uygun olmayan hastalar için ideal bir tedavi seçeneği sunan bu teknoloji, hastaların daha hızlı iyileşme süreci ve kısa hastanede kalış süreleri ile hayatlarını kaliteli bir şekilde sürdürmelerine olanak tanıyor.

TAVI Yöntemi ve Avantajları

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, TAVI (Transkateter Aortik Valve İmplantasyonu) yönteminin, özellikle yaşlı ve ciddi kalp kapakçığı sorunları olan hastalar için geliştirilmiş bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti. Aort kapakçığı darlığının, kalbin büyük bir atardamardan vücuda kan pompalamasını zorlaştıran bir durum olduğunu ifade eden Dinç, TAVI yönteminin, büyük bir kesik yapmadan, vücuttaki küçük bir delikten özel bir tüp (kateter) aracılığıyla kalbe yeni bir kapak yerleştirilmesini sağladığını açıkladı. Bu işlem sırasında kalp durdurulmaz ve hasta genellikle birkaç gün içinde hastaneden taburcu edilir.

Dinç, TAVI'nin hastanede daha kısa kalış süresi, daha hızlı iyileşme ve açık kalp ameliyatının risklerinin bulunmayışı gibi avantajlar sunduğunu vurguladı. Ayrıca, yüksek riskli hastalar için TAVI'nin açık kalp ameliyatına kıyasla daha iyi sonuçlar sunabileceğini ancak her tedavi yönteminin potansiyel riskleri ve yan etkileri olduğunu, bu yüzden doktorlarla yapılan detaylı görüşmelerin bu kararı vermede kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Tıbbi Teknolojilerdeki Yenilikçi Gücü

Dinç, yerli kalp kapağının, tıbbi teknolojiler alanında Türkiye'nin dünya çapında elde ettiği önemli bir başarı olduğunu, bu teknolojinin hastalara sunduğu tedavi seçeneklerini genişletmekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin tıbbi teknolojilerdeki inovasyon yeteneğini de tüm dünyaya sergilediğini ifade etti. Bu başarının, Türkiye'nin tıbbi teknolojiler alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine olan inancını pekiştireceğine ve uluslararası alanda daha fazla başarıya ilham vereceğine inandığını belirtti. INVAMED olarak, kalp sağlığı başta olmak üzere, insan sağlığının iyileştirilmesine yönelik yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.