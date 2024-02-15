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Kış aylarında sıcak kaplıca sularında yıkanan mandalar ve atlar, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kışın soğuk günlerinde, mandalar 40 derece sıcaklıktaki kaplıca sularında yıkanarak temizleniyor. Bu geleneksel uygulama, hem hayvanların sağlığını koruyor hem de bölgenin kültürel zenginliğini yansıtıyor.  Mandalardaki bu keyifli anlar, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Doğukan Demirci
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Kış aylarında sıcak kaplıca sularında yıkanan mandalar ve atlar, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. mask
Kış aylarında sıcak kaplıca sularında yıkanan mandalar ve atlar, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Kış aylarında sıcak kaplıca sularında yıkanan mandalar ve atlar, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
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Fotoğrafçılar için kaçırılmaz anlar

Mandaların ve atların sıcak sular altında yıkanma anları, fotoğrafçılara nadir bulunan doğal ve samimi kareler sunuyor. Köylülerin hayvanlarla birlikte sergilediği bu sahneler, fotoğraf tutkunları için eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. Fotoğraf sanatçıları, bu özel anları belgeleyerek hem kültürel mirasa katkıda bulunuyor hem de yerel halkın yaşam tarzını ve geleneklerini geniş kitlelere tanıtıyor.

Kış aylarında sıcak kaplıca sularında yıkanan mandalar ve atlar, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kaçırılmaması gereken manzara

Fotoğraf sanatçısı Lale Çaktı gibi isimler, kaplıcaların sunduğu benzersiz deneyimleri ve bu anların fotoğraf albümlerindeki yerinin önemini vurguluyor. Her ziyaret, onlar için yeni ve tekrarlanamaz anların keşfi anlamına geliyor. Fotoğrafçılar, Budaklı kaplıcalarının herkes tarafından ziyaret edilmesi gereken bir doğa harikası olduğunu belirtiyor.

Kış aylarında sıcak kaplıca sularında yıkanan mandalar ve atlar, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilere Tavsiyeler

Budaklı kaplıcalarını ziyaret etmek isteyenler için en uygun zaman, hayvanların kaplıca suyuna girdiği kış aylarıdır. Bu dönem, fotoğrafçılar ve doğaseverler için mandaların ve atların sıcak sularında yıkanmasını gözlemleme fırsatı sunuyor. Bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek ve bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyen herkesin Budaklı kaplıcalarını ziyaret etmesi öneriliyor.

Kış aylarında sıcak kaplıca sularında yıkanan mandalar ve atlar, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

# ziyaret, doğa

15 Şub 2024 - 14:00 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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