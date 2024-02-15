Kış aylarında sıcak kaplıca sularında yıkanan mandalar ve atlar, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Fotoğrafçılar için kaçırılmaz anlar
Mandaların ve atların sıcak sular altında yıkanma anları, fotoğrafçılara nadir bulunan doğal ve samimi kareler sunuyor. Köylülerin hayvanlarla birlikte sergilediği bu sahneler, fotoğraf tutkunları için eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. Fotoğraf sanatçıları, bu özel anları belgeleyerek hem kültürel mirasa katkıda bulunuyor hem de yerel halkın yaşam tarzını ve geleneklerini geniş kitlelere tanıtıyor.
Kaçırılmaması gereken manzara
Fotoğraf sanatçısı Lale Çaktı gibi isimler, kaplıcaların sunduğu benzersiz deneyimleri ve bu anların fotoğraf albümlerindeki yerinin önemini vurguluyor. Her ziyaret, onlar için yeni ve tekrarlanamaz anların keşfi anlamına geliyor. Fotoğrafçılar, Budaklı kaplıcalarının herkes tarafından ziyaret edilmesi gereken bir doğa harikası olduğunu belirtiyor.
Ziyaretçilere Tavsiyeler
Budaklı kaplıcalarını ziyaret etmek isteyenler için en uygun zaman, hayvanların kaplıca suyuna girdiği kış aylarıdır. Bu dönem, fotoğrafçılar ve doğaseverler için mandaların ve atların sıcak sularında yıkanmasını gözlemleme fırsatı sunuyor. Bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek ve bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyen herkesin Budaklı kaplıcalarını ziyaret etmesi öneriliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.