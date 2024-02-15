BAİBÜ ve BARÜ, Yıldız Entegre ile iş birliği yapacak

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), orman endüstrisi için çevreci ürün tasarımları geliştirmek amacıyla Yıldız Entegre firmasıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokol ile, orman endüstrisi için daha çevreci ürün tasarımlar hedefleniyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Yıldız Entegre ile çevreci ürün tasarımları için iş birliğine gidiyor. Yıldız Entegre Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan ile ortak imzalanan protokol ile, orman endüstrisi için daha çevreci ürün tasarımlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

İmza Törenine Önemli Katılım

Yapılan törene ise, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Yıldız Entegre Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan’ın yanı sıra, Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız, Fabrika Müdürü Ahmet Akpınar, Kalite ve Ar-Ge Müdürü Kenan Çağrı Nevruz, BAİBÜ Dr. Öğr. Üyesi Orhan Kelleci ile BARÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Abdullah İstek ve Prof. Dr. Deniz Aydemir de katılım sağladı.

Akademisyenler Verimlilik İçin Çalışacak

BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğretim elemanları ile BARÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları, levha yapımında kullanılan tutkalın daha etkin ve verimli üretilmesi üzerinde çalışacak.

Rektör Alişarlı'nın Açıklaması

Protokolle ilgili olarak konuşan Rektör Alişarlı, "Üniversitemizin teorik bilgi birikimini, sanayinin pratik bilgi birikimiyle birleştirmek ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla imzalanan protokolün herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.