BAİBÜ ve BARÜ, Yıldız Entegre ile iş birliği yapacak

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), orman endüstrisi için çevreci ürün tasarımları geliştirmek amacıyla Yıldız Entegre firmasıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokol ile, orman endüstrisi için daha çevreci ürün tasarımlar hedefleniyor.
Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Yıldız Entegre ile çevreci ürün tasarımları için iş birliğine gidiyor. Yıldız Entegre Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan ile ortak imzalanan protokol ile, orman endüstrisi için daha çevreci ürün tasarımlarının geliştirilmesi hedefleniyor.
İmza Törenine Önemli Katılım
Yapılan törene ise, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Yıldız Entegre Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan’ın yanı sıra, Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız, Fabrika Müdürü Ahmet Akpınar, Kalite ve Ar-Ge Müdürü Kenan Çağrı Nevruz, BAİBÜ Dr. Öğr. Üyesi Orhan Kelleci ile BARÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Abdullah İstek ve Prof. Dr. Deniz Aydemir de katılım sağladı.
Akademisyenler Verimlilik İçin Çalışacak
BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğretim elemanları ile BARÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları, levha yapımında kullanılan tutkalın daha etkin ve verimli üretilmesi üzerinde çalışacak.
Rektör Alişarlı'nın Açıklaması
Protokolle ilgili olarak konuşan Rektör Alişarlı, "Üniversitemizin teorik bilgi birikimini, sanayinin pratik bilgi birikimiyle birleştirmek ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla imzalanan protokolün herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.