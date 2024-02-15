Hibe ve faizsiz kredi desteği kuraları çekildi

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ORKÖY projesi kapsamında bilgilendirici bir toplantı düzenlendi. Bolu Orman İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 10 köyde 42 aileye hibe ve kredi verildiği açıklandı.
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) kapsamında bilgilendirme ve kredi başvurularını toplamak üzere toplantılar düzenledi. Müdür Yardımcısı Semih Can başkanlığındaki komisyon, Bolu merkez ilçeye bağlı çeşitli köylerde gerçekleştirilen toplantılarda kura çekimi yaparak destek alacak vatandaşları belirledi.
10 köyde 42 aileye 5 milyon destek
Bağışlar, Dereceören, Kızılağıl, Akçaalan, Muratlar, Çobankaya, Alıçören, Ercek, Tatlar ve Fasıl köylerinden toplamda 42 aile, dış cephe mantolama, güneş enerjisi sistemi ve traktör kredileri için destek almaya hak kazandı.
996 bin lirası hibe olarak açıklandı
Bolu merkez ilçeye bağlı 10 köyde yaşayan ailelere toplamda 4 milyon 980 bin lira kredi desteği sağlandı. Bu destekten 996 bin lira hibe olarak verildi.
Kredilerin geri ödeme sürelerini paylaştı
İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can, kredilerin faizsiz olarak verildiğini ve geri ödeme sürelerini şu şekilde açıkladı: Traktör için 7 yıl, dış cephe mantolama için 5 yıl, ve güneş enerjisi sistemi için 7 yıl.
Can’dan orman köylülerine büyük destek
Semih Can, köy muhtarlarının taleplerini dinlediklerini ve verilen kredilerle orman köylülerinin refah düzeyini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, orman köylülerine sürekli destek olacaklarını vurguladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.