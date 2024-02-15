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Hibe ve faizsiz kredi desteği kuraları çekildi

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ORKÖY projesi kapsamında faizsiz kredi ve hibe desteği için toplantı düzenledi

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Hibe ve faizsiz kredi desteği kuraları çekildi mask
Hibe ve faizsiz kredi desteği kuraları çekildi
Hibe ve faizsiz kredi desteği kuraları çekildi
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Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ORKÖY projesi kapsamında bilgilendirici bir toplantı düzenlendi. Bolu Orman İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 10 köyde 42 aileye hibe ve kredi verildiği açıklandı.

Hibe ve faizsiz kredi desteği kuraları çekildi

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) kapsamında bilgilendirme ve kredi başvurularını toplamak üzere toplantılar düzenledi. Müdür Yardımcısı Semih Can başkanlığındaki komisyon, Bolu merkez ilçeye bağlı çeşitli köylerde gerçekleştirilen toplantılarda kura çekimi yaparak destek alacak vatandaşları belirledi.

Hibe ve faizsiz kredi desteği kuraları çekildi

10 köyde 42 aileye 5 milyon destek

Bağışlar, Dereceören, Kızılağıl, Akçaalan, Muratlar, Çobankaya, Alıçören, Ercek, Tatlar ve Fasıl köylerinden toplamda 42 aile, dış cephe mantolama, güneş enerjisi sistemi ve traktör kredileri için destek almaya hak kazandı.

 

Hibe ve faizsiz kredi desteği kuraları çekildi

996 bin lirası hibe olarak açıklandı

Bolu merkez ilçeye bağlı 10 köyde yaşayan ailelere toplamda 4 milyon 980 bin lira kredi desteği sağlandı. Bu destekten 996 bin lira hibe olarak verildi.

Hibe ve faizsiz kredi desteği kuraları çekildi

Kredilerin geri ödeme sürelerini paylaştı

İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can, kredilerin faizsiz olarak verildiğini ve geri ödeme sürelerini şu şekilde açıkladı: Traktör için 7 yıl, dış cephe mantolama için 5 yıl, ve güneş enerjisi sistemi için 7 yıl.

Hibe ve faizsiz kredi desteği kuraları çekildi

Can’dan orman köylülerine büyük destek

Semih Can, köy muhtarlarının taleplerini dinlediklerini ve verilen kredilerle orman köylülerinin refah düzeyini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, orman köylülerine sürekli destek olacaklarını vurguladı.

# aile, orman, destek, kredi

15 Şub 2024 - 11:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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