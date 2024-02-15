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Emir Can İğrek'ten Bolu'da romantik yağmur altı konseri

Bolu Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk müziğinin sevilen ismi Emir Can İğrek, yağmur altında on binlerce müzikseverle birlikte aşk dolu bir geceye imza attı.

İhlas Haber Ajansı
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Emir Can İğrek'ten Bolu'da romantik yağmur altı konseri mask
Emir Can İğrek'ten Bolu'da romantik yağmur altı konseri
Emir Can İğrek'ten Bolu'da romantik yağmur altı konseri
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Yağmura Rağmen Dolup Taşan Alan

Kötü hava koşullarına rağmen, Emir Can İğrek konseri büyük bir katılımla gerçekleşti. İğrek, sahnede iki saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirirken, alanı dolduran gençler, şarkılara eşlik edip unutulmaz bir eğlence yaşadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan'ın da sahneye çıkarak genç sanatçıya çiçek ve hediye takdimi, geceye ayrı bir renk kattı. 

Emir Can İğrek'ten Bolu'da romantik yağmur altı konseri

Evlilik Teklifi ile Unutulmaz Anlar

Konser sırasında yaşanan evlilik teklifi sürprizi de geceye damgasını vurdu. Bir genç, Tanju Özcan'ın desteğiyle sahneden sevgilisine evlenme teklif etti. Binlerce izleyicinin alkışları ve tezahüratları arasında genç kızın "Evet" cevabı, etkinliğe katılan herkesi mutlulukla doldurdu. Emir Can İğrek'ten Bolu'da romantik yağmur altı konseri

Bolu'da Müzik ve Aşk Dolu Bir Gece

Emir Can İğrek'in muhteşem performansı ve yağmur altında müziğin gücünü bir kez daha kanıtlayan bu konser, Bolu'da unutulmaz anlara sahne oldu. Bolu Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, müzik ve aşk dolu bir gece vaat ederek, katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu. Bolu Belediye Başkanı'nın, "Eğlenmek bizim hakkımız" sözleriyle desteklediği bu tür etkinlikler, Bolu'yu kültür ve sanatın buluşma noktası haline getiriyor.Emir Can İğrek'ten Bolu'da romantik yağmur altı konseri
# belediye

15 Şub 2024 - 09:18 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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