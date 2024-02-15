Emir Can İğrek'ten Bolu'da romantik yağmur altı konseri

Yağmura Rağmen Dolup Taşan Alan
Kötü hava koşullarına rağmen, Emir Can İğrek konseri büyük bir katılımla gerçekleşti. İğrek, sahnede iki saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirirken, alanı dolduran gençler, şarkılara eşlik edip unutulmaz bir eğlence yaşadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan'ın da sahneye çıkarak genç sanatçıya çiçek ve hediye takdimi, geceye ayrı bir renk kattı.
Evlilik Teklifi ile Unutulmaz Anlar
Konser sırasında yaşanan evlilik teklifi sürprizi de geceye damgasını vurdu. Bir genç, Tanju Özcan'ın desteğiyle sahneden sevgilisine evlenme teklif etti. Binlerce izleyicinin alkışları ve tezahüratları arasında genç kızın "Evet" cevabı, etkinliğe katılan herkesi mutlulukla doldurdu.
Bolu'da Müzik ve Aşk Dolu Bir Gece
Emir Can İğrek'in muhteşem performansı ve yağmur altında müziğin gücünü bir kez daha kanıtlayan bu konser, Bolu'da unutulmaz anlara sahne oldu. Bolu Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, müzik ve aşk dolu bir gece vaat ederek, katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu. Bolu Belediye Başkanı'nın, "Eğlenmek bizim hakkımız" sözleriyle desteklediği bu tür etkinlikler, Bolu'yu kültür ve sanatın buluşma noktası haline getiriyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.