15 Şubat 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 15 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 Şubat OLAN İŞ İLANLARI

BEYPİ BEYP AZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Paketleme İşçisi

BEYPİ BEYP AZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Piliç Kesim ve İşleme Elemanı

GRAND KARTAL TURİZMVE TİCARET A.Ş. - Temizlik Görevlisi

ÇETİN SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

BOLPARSANBRODE TEKSTİL METAL SAN.VETİC.A.Ş. - Proses İşçisi

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Kepçeli Araç Operatörü

PERA KAUÇUK GIDA OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -Beden İşçisi (Genel)