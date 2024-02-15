Bolu vefat edenler.. 15 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

ŞAHİZE AYHAN
Kıbrısçık İlçesi Alanhimmetler Köyü halkından, merhum Hüseyin AYHAN’ın eşi, Yakup ve merhum Necati AYHAN, Sabiha BAYRİ, Aynur BOZKURT’un anneleri;
Cenazesi bugün Balcı Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra (Balcı Camii yanı) Çıkınlar Mezarlığına defnedilecektir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.