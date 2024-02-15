Kutsal yolculuğa dualarla çıkıldı

Maneviyat Dolu Bir Başlangıç

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve ilahiler, tekbirler, salavatlar ile devam eden program, katılımcıların ruhunu maneviyatla doldurdu. Bu özel an, umrecilerin yolculuğuna kutsal bir başlangıç yaptı.

İl Müftüsü'nden Duygusal Veda

İl Müftüsü Osman Aydın, umrecilere hitaben yaptığı konuşmada, bu yolculuğun sadece bir ibadet değil, aynı zamanda çok değerli ve kutsal bir serüven olduğunu vurguladı. Aydın, umrecilerden kutsal topraklarda, Türkiye, mazlum Filistin halkı, Doğu Türkistan'daki kardeşler ve tüm İslam alemi için dua etmelerini istedi. Müftü'nün, "Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle" sözleriyle umrecilere yolculuklarında başarılar dilediği anlar, törende duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Kutsal Topraklara Veda

İl Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz tarafından yapılan duayla, umrecilerin kutsal topraklara uğurlanışı, törene katılan herkes için unutulmaz bir an oldu. Bu yolculuk, umreciler için sadece bir ibadet serüveni değil, aynı zamanda manevi bir arınma ve yenilenme fırsatı olarak görülüyor.