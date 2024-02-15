Aksaray'da önemli toplantı: Bolu dahil 14 ilin valileri metamfetaminle mücadele için bir araya geldi

Aksaray, Türkiye genelinde giderek artan metamfetamin sorununa çözüm bulmak amacıyla 14 ilin valilerini ağırladı. "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bir araya gelen valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları, bu tehlikeli uyuşturucu maddenin yayılmasını önlemek için stratejiler geliştirdi. Eğitim ve toplumsal farkındalığın artırılması, gençlerin korunması için önemli kararlar alındı.

Metamfetaminle Mücadelede Yeni Stratejiler

İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği bu toplantı, özellikle gençler arasında hızla yayılan metamfetamin kullanımına karşı etkili mücadele yöntemlerini belirlemeyi amaçlıyor. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat valilerini bir araya getirdi.

Toplantıdan Çıkan Önemli Kararlar

Vali Kumbuzoğlu, açılış konuşmasında metamfetaminin tehlikelerine dikkat çekti ve bu maddenin gençler üzerindeki yıkıcı etkisine vurgu yaptı. Toplantıda, uyuşturucu maddenin kullanımının önüne geçmek için eğitim kurumları, aileler ve toplumun her kesimiyle iş birliği yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

Eğitim ve Farkındalık Ön Planda

Metamfetaminle mücadelede eğitim ve farkındalığın artırılması, gençlerin bu tehlikeden korunması için en etkili yöntem olarak görülüyor. Valiler, okul- aile iş birliğinin güçlendirilmesi, gençlerle etkili iletişim kurulması ve uyuşturucunun zararlarının anlatılması konusunda ortak çalışma yürütme kararı aldı.

Ailelere ve Eğitimcilere Büyük Görev

Toplantıda, ailelerin ve eğitimcilerin, gençleri uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirmede kritik bir rol oynadığı vurgulandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve öğretmenlerle iş birliği içinde, gençlere yönelik etkili önleyici programlar geliştirilmesi planlanıyor.

Bu toplantı, metamfetaminle mücadelede bölgesel iş birliğinin önemini ortaya koyarken, gençlerin bu tehlikeli uyuşturucu maddeden korunması için atılacak adımlar konusunda yol gösterici oldu.