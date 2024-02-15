15 Şub 2024 - 09:50- Gündem G:

Aksaray'da önemli toplantı: Bolu dahil 14 ilin valileri metamfetaminle mücadele için bir araya geldi

Aksaray'da düzenlenen "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı"nda, 14 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları bir araya geldi. Toplantı, gençler arasında yayılan metamfetamin kullanımına karşı etkili mücadele yöntemlerini belirlemeyi amaçladı.

Doğukan Demirci
Doğukan Demirci Tüm Haberleri
Aksaray'da önemli toplantı: Bolu dahil 14 ilin valileri metamfetaminle mücadele için bir araya geldi mask
Aksaray'da önemli toplantı: Bolu dahil 14 ilin valileri metamfetaminle mücadele için bir araya geldi
Aksaray'da önemli toplantı: Bolu dahil 14 ilin valileri metamfetaminle mücadele için bir araya geldi
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Aksaray, Türkiye genelinde giderek artan metamfetamin sorununa çözüm bulmak amacıyla 14 ilin valilerini ağırladı. "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bir araya gelen valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları, bu tehlikeli uyuşturucu maddenin yayılmasını önlemek için stratejiler geliştirdi. Eğitim ve toplumsal farkındalığın artırılması, gençlerin korunması için önemli kararlar alındı.

Aksaray'da önemli toplantı: Bolu dahil 14 ilin valileri metamfetaminle mücadele için bir araya geldi

Metamfetaminle Mücadelede Yeni Stratejiler

İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği bu toplantı, özellikle gençler arasında hızla yayılan metamfetamin kullanımına karşı etkili mücadele yöntemlerini belirlemeyi amaçlıyor. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat valilerini bir araya getirdi.
Aksaray'da önemli toplantı: Bolu dahil 14 ilin valileri metamfetaminle mücadele için bir araya geldi

Toplantıdan Çıkan Önemli Kararlar

Vali Kumbuzoğlu, açılış konuşmasında metamfetaminin tehlikelerine dikkat çekti ve bu maddenin gençler üzerindeki yıkıcı etkisine vurgu yaptı. Toplantıda, uyuşturucu maddenin kullanımının önüne geçmek için eğitim kurumları, aileler ve toplumun her kesimiyle iş birliği yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

Aksaray'da önemli toplantı: Bolu dahil 14 ilin valileri metamfetaminle mücadele için bir araya geldi

Eğitim ve Farkındalık Ön Planda

Metamfetaminle mücadelede eğitim ve farkındalığın artırılması, gençlerin bu tehlikeden korunması için en etkili yöntem olarak görülüyor. Valiler, okul- aile iş birliğinin güçlendirilmesi, gençlerle etkili iletişim kurulması ve uyuşturucunun zararlarının anlatılması konusunda ortak çalışma yürütme kararı aldı.

Aksaray'da önemli toplantı: Bolu dahil 14 ilin valileri metamfetaminle mücadele için bir araya geldi

Ailelere ve Eğitimcilere Büyük Görev

Toplantıda, ailelerin ve eğitimcilerin, gençleri uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirmede kritik bir rol oynadığı vurgulandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve öğretmenlerle iş birliği içinde, gençlere yönelik etkili önleyici programlar geliştirilmesi planlanıyor.

Aksaray'da önemli toplantı: Bolu dahil 14 ilin valileri metamfetaminle mücadele için bir araya geldi

Bu toplantı, metamfetaminle mücadelede bölgesel iş birliğinin önemini ortaya koyarken, gençlerin bu tehlikeli uyuşturucu maddeden korunması için atılacak adımlar konusunda yol gösterici oldu.

Aksaray'da önemli toplantı: Bolu dahil 14 ilin valileri metamfetaminle mücadele için bir araya geldi

# eğitim, ankara, aile, düzce, jandarma

15 Şub 2024 - 09:50 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL