- Asayiş

Fuhuş ağına büyük operasyon

Düzce şehrinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir fuhuş operasyonu, bölgedeki suç ağlarına ciddi bir darbe vurdu. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın denetiminde ve Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmalarıyla hayata geçirilen bu operasyon, bir ay süren projeli araştırmaların sonucunda zor durumdaki kadınlara fuhuş yaptırıldığını ortaya çıkardı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Fuhuş ağına büyük operasyon mask
Fuhuş ağına büyük operasyon
Fuhuş ağına büyük operasyon
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Zor Durumdaki Kadınlara Karşı Suç Ağı

Ekiplerin dikkatli çalışmaları sonucu, zor durumda olan kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlenen kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Fuhuş ağının pazarlamasını yapan, gözcülük eden ve müşterilerle irtibat kuran suçluların yanı sıra, fuhuş için mekan sağlayan şahıslar da dahil olmak üzere toplamda 5 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş ağına büyük operasyon

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilen Deliller

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında, fuhuş olayını pazarlayan ve gözcülük yapan 30 yaşındaki T.T., yabancı uyruklu ve müşterilerle irtibat kuran 31 yaşındaki İ.T., olaya mekan sağlayan 36 yaşındaki C.G. ve 33 yaşındaki H.T., ile fuhuş mağduru 42 yaşındaki H.Y. bulunuyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir adet kurusıkı tabanca ve mühimmat, nakit para, Özbekistan para birimi, havale dekontları, pasaportlar, cep telefonları, müşteri bilgileri içeren bir ajanda ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Fuhuş ağına büyük operasyon

İdari İşlemler ve Toplumsal Etki

Operasyon kapsamında, konu ile ilgili 9 kişi hakkında da idari işlemler uygulandı. Bu operasyon, Düzce'deki suç örgütlerine karşı etkili bir mücadele örneği olarak gösteriliyor. Toplumda fuhuşa karşı bilinç ve duyarlılığın artırılması, suç örgütlerine karşı alınacak tedbirlerin önemi bir kez daha vurgulandı.Fuhuş ağına büyük operasyon

# düzce

15 Şub 2024 - 10:03 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL