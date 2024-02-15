Fuhuş ağına büyük operasyon

Zor Durumdaki Kadınlara Karşı Suç Ağı

Ekiplerin dikkatli çalışmaları sonucu, zor durumda olan kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlenen kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Fuhuş ağının pazarlamasını yapan, gözcülük eden ve müşterilerle irtibat kuran suçluların yanı sıra, fuhuş için mekan sağlayan şahıslar da dahil olmak üzere toplamda 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilen Deliller

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında, fuhuş olayını pazarlayan ve gözcülük yapan 30 yaşındaki T.T., yabancı uyruklu ve müşterilerle irtibat kuran 31 yaşındaki İ.T., olaya mekan sağlayan 36 yaşındaki C.G. ve 33 yaşındaki H.T., ile fuhuş mağduru 42 yaşındaki H.Y. bulunuyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir adet kurusıkı tabanca ve mühimmat, nakit para, Özbekistan para birimi, havale dekontları, pasaportlar, cep telefonları, müşteri bilgileri içeren bir ajanda ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İdari İşlemler ve Toplumsal Etki

Operasyon kapsamında, konu ile ilgili 9 kişi hakkında da idari işlemler uygulandı. Bu operasyon, Düzce'deki suç örgütlerine karşı etkili bir mücadele örneği olarak gösteriliyor. Toplumda fuhuşa karşı bilinç ve duyarlılığın artırılması, suç örgütlerine karşı alınacak tedbirlerin önemi bir kez daha vurgulandı.