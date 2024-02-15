Ankara’dan koparıp getirecek…

Ankara'dan destek sözü ile Bolu'nun kalkınma yolculuğu

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı, Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'nun kalkınma hedefleri doğrultusunda Ankara'dan gereken desteği sağlama konusunda kararlı. Demirkol, "Bolu için ne gerekiyorsa Ankara'dan koparıp getireceğiz" diyerek, şehrin gelişimi için güçlü bir yönetim anlayışı vadetti.

Bolu'nun hizmet alımında geri kalmaması için çağrı

Demirkol, Bolu'nun diğer iller gibi hizmet trenini yakalaması gerektiğini vurgulayarak, şehrin sanal gündemlerle değil, gerçek projelerle anılması gerektiğinin altını çizdi. "Hızlı treni değil, bütün hizmet trenlerini yakalamalıyız" mesajıyla, Bolu'nun kalkınma fırsatlarını değerlendirme önemine dikkat çekti.

Kurumsal iş birliği ve birlikte çalışma vurgusu

Bolu'nun kalkınması için kurumlar arası iş birliğinin önemine değinen Demirkol, ilin milletvekilleri, il başkanları ve diğer önemli figürlerle birlikte Ankara'da Bolu için mücadele edeceklerini belirtti. Bu birlik ve iş birliğinin, şehrin kalkınmasında kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

Sağlık turizminde Bolu’nun yükselen potansiyeli

Demirkol, Bolu'nun sağlık turizmindeki potansiyeline dikkat çekerek, şehrin bu alanda uluslararası bir marka olabileceğini ifade etti. Türkiye'nin en iyi fizik tedavi ve ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine sahip olan Bolu'nun, sağlık turizminde daha fazla pay alması gerektiğini belirtti.

Spor ve kültür turizmi için yatırım çağrısı

Bolu'nun spor ve kültür turizmi alanındaki gelişim potansiyelini vurgulayan Demirkol, otelcilik sektöründe yapılacak yatırımların önemine işaret etti. Yaz kampları ve Köroğlu gibi kültürel değerlerin tanıtımının, Bolu'nun turizmde öne çıkmasını sağlayacağını ifade etti.

Geniş kapsamlı kalkınma vizyonu

Demirkol, Bolu için geniş kapsamlı bir kalkınma vizyonu ortaya koydu. Sağlık, spor ve kültür turizmi alanlarında yapılacak yatırımlarla Bolu'nun ulusal ve uluslararası arenada daha görünür hale gelmesini hedefliyor. Bolu'nun tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek, şehrin kalkınmasını sağlamak için kararlı bir tutum sergiliyor, Bolu için umut vaat eden bir gelecek çiziyor.