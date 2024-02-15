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Ormanların geleceği güvende

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Ovacık İşletme Müdürlüğü'nde sürdürülen ormancılık faaliyetlerini yerinde gözlemledi. Müdürlük binasında başlayan incelemeler, daha sonra Kışla İşletme Şefliği'ne bağlı Gokçedüz köyü yakınlarında gerçekleşen orman yangınının etkilediği alanlara taşındı.

İhlas Haber Ajansı
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Ormanların geleceği güvende
Ormanların geleceği güvende
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Yangından Etkilenen Alanlar Yeniden Yeşerecek

Bayraktaroğlu, yangından zarar gören ağaçların acilen temizlenmesi, bölgedeki yabanıl meyveli ağaçların korunması ve ağaçlandırma çalışmalarında bölgeye özgü türlerin tercih edilmesi yönünde talimatlar verdi. Yapılan yangın önleme çalışmaları ve saha personelinin fedakarlıkları sayesinde yangının kontrol altına alındığını vurgulayan Bölge Müdürü, ormanların korunmasının önemine dikkat çekti. "Ormanlar miras değil, bizlere emanettir" diyen Bayraktaroğlu, vatan savunması bilinciyle ormanlara sahip çıkma sözü verdi.

Ormanların geleceği güvende

Karaçam Gençleştirme Projesi Üzerinde Duruldu

Programının sonunda Bayraktaroğlu, karaçam gençleştirme çalışmalarının yapıldığı sahada incelemelerde bulunarak, projenin önemine işaret etti. Bu çalışmalar, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ve orman sağlığının korunmasına yönelik kritik adımlar arasında yer alıyor.Ormanların geleceği güvende

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, ormancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirlik, çevre koruma ve yangın önleme çalışmalarına odaklanarak, yeşil vatanımızın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı ormanlar bırakma misyonunu önceliklendiriyor. Faruk Bayraktaroğlu'nun liderliğindeki bu önemli çalışmalar, bölgedeki orman varlığının korunması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.Ormanların geleceği güvende

# orman, zonguldak

15 Şub 2024 - 10:32 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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