Ormanların geleceği güvende

Yangından Etkilenen Alanlar Yeniden Yeşerecek

Bayraktaroğlu, yangından zarar gören ağaçların acilen temizlenmesi, bölgedeki yabanıl meyveli ağaçların korunması ve ağaçlandırma çalışmalarında bölgeye özgü türlerin tercih edilmesi yönünde talimatlar verdi. Yapılan yangın önleme çalışmaları ve saha personelinin fedakarlıkları sayesinde yangının kontrol altına alındığını vurgulayan Bölge Müdürü, ormanların korunmasının önemine dikkat çekti. "Ormanlar miras değil, bizlere emanettir" diyen Bayraktaroğlu, vatan savunması bilinciyle ormanlara sahip çıkma sözü verdi.

Karaçam Gençleştirme Projesi Üzerinde Duruldu

Programının sonunda Bayraktaroğlu, karaçam gençleştirme çalışmalarının yapıldığı sahada incelemelerde bulunarak, projenin önemine işaret etti. Bu çalışmalar, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ve orman sağlığının korunmasına yönelik kritik adımlar arasında yer alıyor.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, ormancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirlik, çevre koruma ve yangın önleme çalışmalarına odaklanarak, yeşil vatanımızın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı ormanlar bırakma misyonunu önceliklendiriyor. Faruk Bayraktaroğlu'nun liderliğindeki bu önemli çalışmalar, bölgedeki orman varlığının korunması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.