Bolu'da Sol Partililerin 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılanmasına başlandı

Bolu, siyasi ifade özgürlüğü ve demokratik hakların sınırlarının tartışıldığı önemli bir olaya tanıklık ediyor. 14 Mayıs seçimleri öncesinde seçim bildirisi dağıtan dört SOL Parti üyesi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı. Bu durum, Türkiye'deki ifade özgürlüğü ve siyasi aktivizmin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Yargının Gözünden Siyasi Aktivizm

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava, siyasi ifade özgürlüğünün sınırlarını yeniden gündeme getirdi. SOL Parti'nin Bolu temsilcileri ve üyeleri, suçlamaları reddederek, bildirinin siyasi bir faaliyetin parçası olduğunu ve herhangi bir hakareti içermediğini savundu. Duruşmada, avukatlar Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğüne ilişkin kararlarını öne sürerek, müvekkillerinin beraatını istedi.

Siyasi Eleştirinin Sınırları ve Hukuki Mücadele

Bu dava, seçim sürecindeki bildirilerin ve siyasi eleştirilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor. Avukatlar ve partililer, siyasi eleştirilerin suç olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusundaki tartışmaları gündeme taşıdı. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve avukatının davaya katılma talebini kabul ederek, duruşmayı 6 Mayıs 2024 tarihine erteledi, bu süreç Türkiye'de ifade özgürlüğü ve demokratik hakların kullanımı açısından bir test niteliği taşıyor.

Olay ne zaman ve nasıl olmuştu?

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Hakaret' içerikli bildiri dağıtmak suçlamasıyla gözaltına alınan Sol Parti'nin 2 Bolu Milletvekili adayı ve 2 yöneticisi, yaklaşık 3 saatlik gözaltı sürecinin ardından haklarında adli süreç başlatılarak serbest bırakılmıştı. Bu olay, siyasi ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü bağlamında önemli bir tartışma başlatmıştı.

Hakkında mahkeme açılanlar kimler?

Bolu Sol Parti Milletvekili Adayları Ahmet Aksoy ve Sinan Cantürk ile partinin merkez ilçe başkanı Özer Çetinkaya ve parti üyesi Yusuf Belek, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Hakaret' kapsamında yer alabilecek içerikli bildirileri dağıtmak suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınmıştı.