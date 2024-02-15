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Sevgililer gününde anlamlı bağış!

14 Şubat Sevgililer Günü, Zonguldak'ta farklı bir etkinliğe sahne oldu. Terakki, Bahçelievler ve İncivez Mahallesi muhtarlarının liderliğinde, Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağış kampanyası, Şoförler Odası önünde gerçekleştirildi. Azalan kan stoklarına dikkat çekmek ve destek sağlamak amacıyla organize edilen bu kampanya, erken saatlerden itibaren vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

İhlas Haber Ajansı
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Sevgililer gününde anlamlı bağış!
Sevgililer gününde anlamlı bağış!
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Vatandaşlar Kan Bağışı İçin Seferber Oldu

Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, gerekli form doldurma ve test işlemlerinin ardından kan vermek üzere sıraya girdi. Yoğun ilgi nedeniyle, otobüsün kapasitesi dolunca, kan bağışı için ek bir bina da tahsis edildi. Gün boyunca süren kampanyada, 250 ünite kan toplanması hedefleniyor.

Sevgililer gününde anlamlı bağış!

Mahalle Muhtarlarından Anlamlı Mesajlar

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü anlamlı bir bağışla kutlamanın önemine değindi. Arslantürk, "Bugün sevdiklerimize hediye alırken, aynı zamanda vatandaşlarımıza can hediyesi veriyoruz" dedi ve hedeflerinin 250 ünite kan bağışı olduğunu belirtti. Çeşitli kurum, kuruluş ve siyasi partilerle iletişime geçildiğini, herkesin katılımının beklendiğini ifade etti.Sevgililer gününde anlamlı bağış!

Kan Bağışının Önemi Vurgulandı

Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Hakan Ergin ise, muhtarların desteğine teşekkür ederek, herkesi kan bağışına davet etti. Ergin, "Bir gün herkesin kan ihtiyacı olabilir. Bu bilinçle hareket ederek, hastalarımıza umut olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Sevgililer gününde anlamlı bağış!

Bu etkinlik, Zonguldak'ta toplumsal dayanışmanın ve sevginin farklı bir yüzünü ortaya koydu. Vatandaşların sağlık için bir araya gelmesi, kan ihtiyacının karşılanmasında büyük bir adım oldu.

# zonguldak

15 Şub 2024 - 10:40 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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