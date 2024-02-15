Sevgililer gününde anlamlı bağış!

Vatandaşlar Kan Bağışı İçin Seferber Oldu
Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, gerekli form doldurma ve test işlemlerinin ardından kan vermek üzere sıraya girdi. Yoğun ilgi nedeniyle, otobüsün kapasitesi dolunca, kan bağışı için ek bir bina da tahsis edildi. Gün boyunca süren kampanyada, 250 ünite kan toplanması hedefleniyor.
Mahalle Muhtarlarından Anlamlı Mesajlar
Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü anlamlı bir bağışla kutlamanın önemine değindi. Arslantürk, "Bugün sevdiklerimize hediye alırken, aynı zamanda vatandaşlarımıza can hediyesi veriyoruz" dedi ve hedeflerinin 250 ünite kan bağışı olduğunu belirtti. Çeşitli kurum, kuruluş ve siyasi partilerle iletişime geçildiğini, herkesin katılımının beklendiğini ifade etti.
Kan Bağışının Önemi Vurgulandı
Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Hakan Ergin ise, muhtarların desteğine teşekkür ederek, herkesi kan bağışına davet etti. Ergin, "Bir gün herkesin kan ihtiyacı olabilir. Bu bilinçle hareket ederek, hastalarımıza umut olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Bu etkinlik, Zonguldak'ta toplumsal dayanışmanın ve sevginin farklı bir yüzünü ortaya koydu. Vatandaşların sağlık için bir araya gelmesi, kan ihtiyacının karşılanmasında büyük bir adım oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.