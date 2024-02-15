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Cenaze yolunda kaza, aynı aileden 2 can aldı

Karabük-Bolu sınırında, akrabalarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan bir aile, trajik bir kaza geçirdi. İki kişi yaşamını yitirdi, dört kişi ağır yaralandı. Aile, acı bir tesadüfle akraba cenazesi için çıktıkları yolda kendi cenazelerine gittiler.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Cenaze yolunda kaza, aynı aileden 2 can aldı mask
Cenaze yolunda kaza, aynı aileden 2 can aldı
Cenaze yolunda kaza, aynı aileden 2 can aldı
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Karabük - Bolu arasındaki sınırda, akrabalarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan bir aile, trajik bir trafik kazası geçirdi. Kazada, iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi ağır yaralandı. Karabük-Yenice Şahinkaya bölgesinde meydana gelen kaza, hafif ticari aracın kaygan yolda kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpmasıyla gerçekleşti.

Cenaze yolunda kaza, aynı aileden 2 can aldı

Kaza Detayları ve Sonuçları

Murat Kazancı'nın yönetimindeki 34 SB 513 plakalı Peugeot marka araç, iddiaya göre hatalı sollama yaparken kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada, Azize Kırış olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Kazancı, İlyas Kazancı, Cengiz Kırış ve Dursun Kırış ağır yaralandı. Yaralılar, kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanelere sevk edildi.

Cenaze yolunda kaza, aynı aileden 2 can aldı

İstanbul’dan Karabük’e Acı Yolculuk

Kazada yaralanan ve hayatını kaybedenlerin, İstanbul'dan Karabük'ün Gökbel Köyü'ne gitmek üzere yola çıktıkları ve bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere oldukları öğrenildi. Bu acı tesadüf, ailenin üzüntüsünü katladı.Cenaze yolunda kaza, aynı aileden 2 can aldı

Yetkililerden İnceleme

Kaza sonrası olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bir cenaze töreninden dönüşte kaza yerinde incelemelerde bulunarak, ekiplerden bilgi aldı.Cenaze yolunda kaza, aynı aileden 2 can aldı

# istanbul, karabük, araç, trafik, aile

15 Şub 2024 - 15:30 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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