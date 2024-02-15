31 Mart seçimleri öncesi RTÜK'ten önemli kararlar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde medya kuruluşlarına yönelik önemli düzenlemeleri ve yasakları duyurdu. Bu kapsamda, adaylar ve siyasi partilerin propaganda faaliyetleri, anket yayınları ve siyasi reklamlar üzerine belirlenen kurallar tekrar hatırlatıldı.

Siyasi Propaganda ve Reklam Kuralları

RTÜK'ün açıklamasına göre, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 1 Ocak'tan 30 Mart saat 18.00'e kadar medya aracılığıyla propaganda yapma hakkına sahip. Bu süre zarfında, siyasi reklamların yayınlanması için son tarih 29 Mart Cuma günü saat 23.59 olarak belirlendi. Bu tarih ve saatten sonra siyasi içerikli reklam yayınlamak yasaktır.

Anket Yayın Yasağı

Seçimlerin adil ve şeffaf bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, oy verme gününden önceki son 10 gün içinde her türlü basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminlerin yayınlanması yasaklanmıştır. Bu yasak, seçmenin kararını etkileyebilecek her türlü yayını kapsamaktadır. RTÜK, bu süre dışında yapılan yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olmasının önemine vurgu yapmıştır.

Etik Kurallar ve Yasaklar

Ayrıca, RTÜK tarafından yapılan açıklamada, seçim sürecinde yayıncıların ve habercilerin evrensel basın meslek ilkelerine uygun hareket etmeleri, tarafsız olmaları ve herhangi bir adayı açıkça desteklememeleri gerektiği belirtilmiştir. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, bu araştırmaların kim tarafından yapıldığı, denek sayısı ve finansman kaynağı gibi bilgilerin açıklanması zorunludur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, siyasi parti genel başkanları ve adaylara yönelik iftira veya hakaret içeren ithamların yapılmaması gerektiği de hatırlatılmıştır.