Batan gemiyi kurtarma operasyonu başladı

Uluslararası Mürettebatın Dramatik Tahliyesi
Nordea Star'ın 17 kişilik mürettebatı, aralarında Suriye ve Mısır uyrukluların da bulunduğu bir ekip, denizde yaşanan kritik anların ardından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Bu operasyon, denizdeki uluslararası dayanışmanın ve profesyonel müdahalenin bir göstergesi olarak dikkat çekti. Mürettebatın tahliyesi, deniz güvenliği konusunda uluslararası standartların önemini bir kez daha ortaya koydu.
Yük Boşaltma ve Hasar Tespit Çalışmaları
Karaya oturan gemi, İlyasbey köyü limanına çekilerek güvenli bir bölgeye alındı. Gemi içerisinde bulunan 6 bin 497 ton üre, vinçler yardımıyla dikkatlice boşaltılmaya başlandı. Bu süreç, lojistik ve acil durum yönetimi açısından büyük bir operasyonu işaret ediyor. Boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra, gemide hasar tespit çalışmaları yapılacak ve gemi yüzer hale getirilerek armatöre teslim edilecek.
Bölge Güvenliği ve Çevre Koruma Önlemleri
TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, gemi çevresinde güvenlik önlemlerini artırarak bölgede devriye gezmeye başladı. Bu, denizcilik güvenliği ve çevre koruma konusundaki hassasiyetin bir göstergesi. Sahil Güvenlik ekiplerinin varlığı, bölgedeki güvenliği sağlamak ve olası çevresel etkileri minimize etmek adına kritik önem taşıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.