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Batan gemiyi kurtarma operasyonu başladı

Romanya'dan Kastamonu'ya sürüklenen Nordea Star gemisi, yük boşaltma ve hasar tespit işlemleri için limana çekildi. Uluslararası mürettebat güvenle tahliye edildi, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Batan gemiyi kurtarma operasyonu başladı mask
Batan gemiyi kurtarma operasyonu başladı
Batan gemiyi kurtarma operasyonu başladı
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Uluslararası Mürettebatın Dramatik Tahliyesi

Nordea Star'ın 17 kişilik mürettebatı, aralarında Suriye ve Mısır uyrukluların da bulunduğu bir ekip, denizde yaşanan kritik anların ardından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Bu operasyon, denizdeki uluslararası dayanışmanın ve profesyonel müdahalenin bir göstergesi olarak dikkat çekti. Mürettebatın tahliyesi, deniz güvenliği konusunda uluslararası standartların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Batan gemiyi kurtarma operasyonu başladı

Yük Boşaltma ve Hasar Tespit Çalışmaları

Karaya oturan gemi, İlyasbey köyü limanına çekilerek güvenli bir bölgeye alındı. Gemi içerisinde bulunan 6 bin 497 ton üre, vinçler yardımıyla dikkatlice boşaltılmaya başlandı. Bu süreç, lojistik ve acil durum yönetimi açısından büyük bir operasyonu işaret ediyor. Boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra, gemide hasar tespit çalışmaları yapılacak ve gemi yüzer hale getirilerek armatöre teslim edilecek.Batan gemiyi kurtarma operasyonu başladı

Bölge Güvenliği ve Çevre Koruma Önlemleri

TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, gemi çevresinde güvenlik önlemlerini artırarak bölgede devriye gezmeye başladı. Bu, denizcilik güvenliği ve çevre koruma konusundaki hassasiyetin bir göstergesi. Sahil Güvenlik ekiplerinin varlığı, bölgedeki güvenliği sağlamak ve olası çevresel etkileri minimize etmek adına kritik önem taşıyor.

# deniz

15 Şub 2024 - 10:52 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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