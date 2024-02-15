Sağlık çalışanlarının ücret adaletsizliği gündemde

Sağlık-Sen'in düzenlediği Hemşirelik Mesleğine İnovatif Yaklaşımlar Çalıştayı'nda, sağlık sektöründe yaşanan ücret adaletsizliği önemli bir konu olarak ele alındı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, hemşirelerin nöbet ücretlerinin sağlık işçilerine kıyasla daha düşük olduğunu vurgulayarak, bu durumun adil olmadığını belirtti.
Hemşirelerin Ücret Sorunu Masaya Yatırıldı
Çalıştayda, hemşirelerin karşılaştığı temel sorunlar ve özlük haklarının iyileştirilmesi konuları tartışıldı. Doğan, Türkiye'deki hemşirelerin tecrübe ve yetenekleriyle dünya çapında rekabet edebilecek seviyede olduğunu ifade ederken, mesleğin hak ettiği değeri görmesi için çaba gösterileceğini söyledi.
Yoğun Bakım ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Durumu
Toplu sözleşme sürecinde hemşirelerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldığını belirten Doğan, yoğun bakım ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hemşirelerin ücretlerinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Ancak yapılan artışların yetersiz olduğunu ve yoğun bakımda çalışan bir işçinin nöbet ücretinin, bir hemşireninkinden daha yüksek olmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Hemşirelerin Gece Nöbet Ücretleri
Doğan, hemşirelerin gece nöbet ücretlerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan destek istedi. Hemşirelerin ailelerini bırakıp nöbet tutarken aldıkları ücretin, verilen emeğin karşılığı olmadığını belirtti.
Hemşirelerin Ek İş Yükü
Hemşirelerin, mesleklerinin gerektirdiği işlerin dışında, kağıt işleri ve prosedürlerle uğraşmak zorunda kaldıklarını ifade eden Doğan, bu durumun hemşirelerin asıl işlerine odaklanmalarını engellediğini söyledi. Sağlık-Sen olarak, hemşirelerin iş yükünü hafifletecek çözümler önerdiklerini belirtti.
Ücret Adaletsizliği ve Atama Bekleyen Hemşireler
Doğan, hemşirelik mesleğinde ücret adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini, yoğun bakımda çalışan bir hemşire ile hemşirelik yapmayan birinin aynı ücreti almasının haksızlık olduğunu vurguladı. Ayrıca, sağlık alanında yapılacak atamaların, hemşirelerin iş yükünü dikkate alarak gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.