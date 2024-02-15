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Sağlık çalışanlarının ücret adaletsizliği gündemde

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, hemşirelerin nöbet ücretlerinin sağlık işçilerine göre düşük olduğunu belirterek, sağlık sektöründe yaşanan ücret adaletsizliğine dikkat çekti. Hemşirelerin ücret sorunları ve iş yükü, Hemşirelik Mesleğine İnovatif Yaklaşımlar Çalıştayı'nda ele alındı.

Esra Perçin
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Sağlık çalışanlarının ücret adaletsizliği gündemde
Sağlık çalışanlarının ücret adaletsizliği gündemde
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Sağlık-Sen'in düzenlediği Hemşirelik Mesleğine İnovatif Yaklaşımlar Çalıştayı'nda, sağlık sektöründe yaşanan ücret adaletsizliği önemli bir konu olarak ele alındı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, hemşirelerin nöbet ücretlerinin sağlık işçilerine kıyasla daha düşük olduğunu vurgulayarak, bu durumun adil olmadığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının ücret adaletsizliği gündemde

Hemşirelerin Ücret Sorunu Masaya Yatırıldı

Çalıştayda, hemşirelerin karşılaştığı temel sorunlar ve özlük haklarının iyileştirilmesi konuları tartışıldı. Doğan, Türkiye'deki hemşirelerin tecrübe ve yetenekleriyle dünya çapında rekabet edebilecek seviyede olduğunu ifade ederken, mesleğin hak ettiği değeri görmesi için çaba gösterileceğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının ücret adaletsizliği gündemde

Yoğun Bakım ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Durumu

Toplu sözleşme sürecinde hemşirelerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldığını belirten Doğan, yoğun bakım ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hemşirelerin ücretlerinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Ancak yapılan artışların yetersiz olduğunu ve yoğun bakımda çalışan bir işçinin nöbet ücretinin, bir hemşireninkinden daha yüksek olmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının ücret adaletsizliği gündemde

Hemşirelerin Gece Nöbet Ücretleri

Doğan, hemşirelerin gece nöbet ücretlerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan destek istedi. Hemşirelerin ailelerini bırakıp nöbet tutarken aldıkları ücretin, verilen emeğin karşılığı olmadığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının ücret adaletsizliği gündemde

Hemşirelerin Ek İş Yükü

Hemşirelerin, mesleklerinin gerektirdiği işlerin dışında, kağıt işleri ve prosedürlerle uğraşmak zorunda kaldıklarını ifade eden Doğan, bu durumun hemşirelerin asıl işlerine odaklanmalarını engellediğini söyledi. Sağlık-Sen olarak, hemşirelerin iş yükünü hafifletecek çözümler önerdiklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarının ücret adaletsizliği gündemde

Ücret Adaletsizliği ve Atama Bekleyen Hemşireler

Doğan, hemşirelik mesleğinde ücret adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini, yoğun bakımda çalışan bir hemşire ile hemşirelik yapmayan birinin aynı ücreti almasının haksızlık olduğunu vurguladı. Ayrıca, sağlık alanında yapılacak atamaların, hemşirelerin iş yükünü dikkate alarak gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

# destek, aile

15 Şub 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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