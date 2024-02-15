Uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor!

Dev Operasyon: Binlerce Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili birimlerinin koordineli çalışmasıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir araç içerisinde bulunan iki şahıs takibe alındı. Tosya ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 27 bin 967 adet sentetik ecza hapı ele geçirilerek, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara büyük bir darbe indirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

Peçeteye Emdirilmiş Amfetamin Yakalama Başarısı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, Taşköprü ilçesinde durdurulan bir araçta ve araçta bulunan iki şahıs üzerinde yapılan aramalarda, 9 adet amfetamin emdirilmiş peçete, bir adet ruhsatsız tabanca, iki adet ruhsatsız av tüfeği ve 47 adet tabanca fişeği ele geçirildi.



Bu operasyonla birlikte, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaların ne kadar geniş bir yelpazede yürütüldüğü gözler önüne serildi. Gözaltına alınan iki şüpheli şahıs, adalete teslim edildi