Eğitime modern destek! Model küre projesi

Yerel Yöneticilerden Tam Destek

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan Kaymakamı Celal Güngör, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan ve Durağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Kaya, projenin tanıtımı ve dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Durağan 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Engin Şahin Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen bu etkinlik, projenin eğitime olan katkısını vurgulama fırsatı oldu.

Eğitimde Derinlemesine Etki

Vali Özarslan, model kürenin öğrencilerin zihinsel gelişimine katkıda bulunmasının yanı sıra, derslere olan ilgilerini ve anlayışlarını artıracağını belirtti. Proje, öğretmenlerin tavsiyeleri doğrultusunda şekillenmiş olup, eğitimde kalitenin artırılması hedeflenmektedir. Valilik, bu girişimin öğrencilerin eğitim hayatına olumlu etkilerde bulunacağına güveniyor.

Eğitim Çalışanları ile İstişare

Ayrıca, Vali Özarslan öğretmenlerle bir araya gelerek, "eğitim çalışanları başarı belgesi kriterleri" ve "Model Küre Projesi" hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Bu toplantılar, eğitim alanındaki gelişmeleri yakından takip etme ve öğrencilerin eğitimine katkı sağlama konusunda yerel yöneticilerin kararlılığını gösteriyor.