- Eğitim

Eğitime modern destek! Model küre projesi

Sinop'ta, öğrencilerin coğrafya ve sosyal bilgiler eğitimine destek amacıyla başlatılan "Model Küre Projesi", eğitim alanında yenilikçi bir adım olarak öne çıkıyor. Sinop Valisi Mustafa Özarslan liderliğinde, yerel yöneticiler ve eğitimcilerin iş birliği ile hayata geçirilen bu proje, öğrencilere dünyayı keşfetme fırsatı sunuyor.

İhlas Haber Ajansı
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Eğitime modern destek! Model küre projesi mask
Eğitime modern destek! Model küre projesi
Eğitime modern destek! Model küre projesi
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Yerel Yöneticilerden Tam Destek

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan Kaymakamı Celal Güngör, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan ve Durağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Kaya, projenin tanıtımı ve dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Durağan 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Engin Şahin Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen bu etkinlik, projenin eğitime olan katkısını vurgulama fırsatı oldu.

Eğitime modern destek! Model küre projesi

Eğitimde Derinlemesine Etki

Vali Özarslan, model kürenin öğrencilerin zihinsel gelişimine katkıda bulunmasının yanı sıra, derslere olan ilgilerini ve anlayışlarını artıracağını belirtti. Proje, öğretmenlerin tavsiyeleri doğrultusunda şekillenmiş olup, eğitimde kalitenin artırılması hedeflenmektedir. Valilik, bu girişimin öğrencilerin eğitim hayatına olumlu etkilerde bulunacağına güveniyor.Eğitime modern destek! Model küre projesi

Eğitim Çalışanları ile İstişare

Ayrıca, Vali Özarslan öğretmenlerle bir araya gelerek, "eğitim çalışanları başarı belgesi kriterleri" ve "Model Küre Projesi" hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Bu toplantılar, eğitim alanındaki gelişmeleri yakından takip etme ve öğrencilerin eğitimine katkı sağlama konusunda yerel yöneticilerin kararlılığını gösteriyor.Eğitime modern destek! Model küre projesi

# eğitim, sinop, belediye, destek

15 Şub 2024 - 11:20 Sinop- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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