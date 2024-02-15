Hayatı felç eden yağış sonrası dünyaca ünlü şelale çamur çağladı

12 Şubat akşamı başlayıp gece ve ertesi gün etkisini sürdüren sağanak yağış Antalya’da çok sayıda ev, iş yeri ve aracı sular altında bırakmıştı. Kentte yağış bugün akşam saatlerine doğru kesilirken halen yağmur suların bastığı bölgelerde su tahliye işlemleri sürüyor.
Yağıştan dolayı kentin dünyaca ünlü Düden Şelalesi ise adeta çamur çağladı. Şelalenin denizle buluştuğu alan kahverengiye bürünürken, turistler ve kent sakinleri o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Şu ana kadar Antalya’da böyle bir yağmur görmediklerini dile getiren vatandaşlar, şelalenin renginin ise yağıştan dolayı bu hale geldiğini söyledi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.