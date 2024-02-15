15 Şub 2024 - 11:19- Gündem G:

Hayatı felç eden yağış sonrası dünyaca ünlü şelale çamur çağladı

Antalya’da 24 saat boyunca etkisini sürdüren yoğun sağanak sonrası, dünyaca ünlü Düden Şelalesi çamur çağladı. Şelalenin denizle buluştuğu alan kahverengiye büründü. Antalya’nın birçok bölgesi sel suları altında kaldı.

Doğukan Demirci
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Hayatı felç eden yağış sonrası dünyaca ünlü şelale çamur çağladı mask
Hayatı felç eden yağış sonrası dünyaca ünlü şelale çamur çağladı
Hayatı felç eden yağış sonrası dünyaca ünlü şelale çamur çağladı
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12 Şubat akşamı başlayıp gece ve ertesi gün etkisini sürdüren sağanak yağış Antalya’da çok sayıda ev, iş yeri ve aracı sular altında bırakmıştı. Kentte yağış bugün akşam saatlerine doğru kesilirken halen yağmur suların bastığı bölgelerde su tahliye işlemleri sürüyor.

Hayatı felç eden yağış sonrası dünyaca ünlü şelale çamur çağladı

Yağıştan dolayı kentin dünyaca ünlü Düden Şelalesi ise adeta çamur çağladı. Şelalenin denizle buluştuğu alan kahverengiye bürünürken, turistler ve kent sakinleri o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Şu ana kadar Antalya’da böyle bir yağmur görmediklerini dile getiren vatandaşlar, şelalenin renginin ise yağıştan dolayı bu hale geldiğini söyledi.

Hayatı felç eden yağış sonrası dünyaca ünlü şelale çamur çağladı

15 Şub 2024 - 11:19 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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