Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan danıştayın FETÖ kararına şok tepki: Hazmedemiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danıştayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararına sert tepki gösterdi. Erdoğan, açıklamasında "Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Anayasa Mahkemesinin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Danıştayın bu kararına sessiz kalmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.