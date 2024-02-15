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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan danıştayın FETÖ kararına şok tepki: Hazmedemiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, danıştayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararı hakkında "Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan danıştayın FETÖ kararına şok tepki: Hazmedemiyorum mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danıştayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararına sert tepki gösterdi. Erdoğan, açıklamasında "Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Anayasa Mahkemesinin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Danıştayın bu kararına sessiz kalmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı. 
# tepki, erdoğan

15 Şub 2024 - 13:59 - Siyaset

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