- Asayiş

Yoğun sis beton mikseri ile kargo kamyonunu çarpıştırdı

Kastamonu'nun sis perdesine büründüğü bir sabah, görüş mesafesinin ciddi şekilde azaldığı Cide-İnebolu karayolu, tehlikeli bir trafik kazasına sahne oldu. Cide ilçesinin Kazallı köyü mevkiinde, yoğun sisin hakim olduğu anda, iki dev aracın çarpışması, olası bir felaketin eşiğinden dönülmesine neden oldu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yoğun sis beton mikseri ile kargo kamyonunu çarpıştırdı mask
Yoğun sis beton mikseri ile kargo kamyonunu çarpıştırdı
Haber albümü için resme tıklayın

Sis Altında Tehlikeli Buluşma: Beton Mikseri ve Kargo Kamyonu

Kaza, T.A. yönetimindeki 37 FF 152 plakalı bir beton mikseri ile A.K. tarafından idare edilen 37 AAZ 187 plakalı Mitsubishi marka kargo kamyonunun, görüş mesafesinin yoğun sis nedeniyle düştüğü bir anda çarpışmasıyla meydana geldi. Her iki aracın sürücüsü de, bu korkutucu olaydan yara almadan kurtuldu. Bu, sadece şans eseri olabilecek bir durum olarak nitelendirilirken, kazanın yarattığı maddi hasar ise göz ardı edilemeyecek düzeyde.

Yoğun sis beton mikseri ile kargo kamyonunu çarpıştırdı

Olay Yerinde Güvenlik Önlemleri ve İncelemeler

Kaza sonrası, jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, kaza ile ilgili detaylı incelemeler yapıldı. Ekipler, sisin görüş mesafesini nasıl etkilediği ve bu tür kazaların önlenmesi adına alınabilecek önlemler üzerine yoğunlaştı.

Sürücüler ve Yol Güvenliği: Dikkat ve Önlemler

Kazanın yaşandığı Cide-İnebolu karayolu, özellikle yoğun sisin görülmesiyle biliniyor. Uzmanlar, bu tür doğal şartlarda sürücülere ekstra dikkatli olmalarını ve görüş mesafesinin kısalmasına karşı hızlarını azaltmalarını öneriyor. Ayrıca, araçların sis farları ve güvenlik ekipmanlarının da bu durumlarda hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.

# jandarma, kaza

15 Şub 2024 - 14:22 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL