15 Şub 2024 - 14:29- Asayiş G:

Tosya'da büyük uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda büyük bir miktar yasadışı madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti ve imalatına karşı kesintisiz mücadele veren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki uyuşturucu faaliyetlerine darbe vurdu.

İhlas Haber Ajansı
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Tosya'da büyük uyuşturucu operasyonu mask
Tosya'da büyük uyuşturucu operasyonu
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Uyuşturucuya Sıfır Tolerans

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik devam eden operasyonlar kapsamında, Tosya ilçesinde şüpheli A.E.'nin ikametinde ve şahıs üzerinde detaylı bir arama gerçekleştirildi. Bu aramada, paketler halinde dikkatlice hazırlanmış 83 gram metamfetamin ve extacy haplar ele geçirildi. Bu operasyon, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Tosya'da büyük uyuşturucu operasyonu

Operasyonun Detayları

Yapılan başarılı operasyonla ilgili olarak Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu maddelerin imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. A.E. isimli şahsın, jandarma ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucunda tespit edildiği ve şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan yüksek miktarlarda metamfetamin ve extacy hapların ele geçirildiği ifade edildi.

Adalete Teslim

Gözaltına alınan şüpheli A.E., jandarma ekiplerince yapılan ilk sorgulamanın ardından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Bu operasyon, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu suçlarına karşı verilen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır.

# kastamonu, jandarma

15 Şub 2024 - 14:29 Kastamonu/ Tosya- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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