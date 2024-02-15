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Boluspor, Tuzlaspor maçı hangi stadyumda oynanacak: TFF açıkladı!

17 Şubat'ta oynanacak Boluspor-Tuzlaspor maçının sahası belli oldu. Saat 13.30'da başlayacak kritik karşılaşmanın yeni adresi ve önemli bilgiler burada.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Boluspor, Tuzlaspor maçı hangi stadyumda oynanacak: TFF açıkladı! mask
Boluspor, Tuzlaspor maçı hangi stadyumda oynanacak: TFF açıkladı!
Boluspor, Tuzlaspor maçı hangi stadyumda oynanacak: TFF açıkladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla futbolseverlerin merakla beklediği Boluspor-Tuzlaspor maçının yeni adresi belli oldu. Esenyurt, 17 Şubat Cumartesi günü, futbolun kalbinin attığı yer olacak. İşte bu kritik karşılaşmanın detayları:

Boluspor, Tuzlaspor maçı hangi stadyumda oynanacak: TFF açıkladı!

Stadyum karmaşasına son

Uzun süren stadyum belirsizliği sona erdi. Boluspor ve Tuzlaspor, ligin 23. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Bu karar, saha koşulları ve bakım sorunları nedeniyle maçın oynanamaz raporu alan önceki stadyumun yerine geldi. Yeni mekanın belirlenmesi, takımların programlarındaki aksamaları da sonlandırdı.

Boluspor, Tuzlaspor maçı hangi stadyumda oynanacak: TFF açıkladı!

Futbolseverlerin yeni buluşma noktası

4491 seyirci kapasitesine sahip Necmi Kadıoğlu Stadı, modern yapısı ve ulaşım kolaylığı ile öne çıkıyor. 17 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan maç, stadın önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapma kapasitesini ispatlayacak bir etkinlik olacak. Boluspor ve Tuzlaspor taraftarları, takımlarını desteklemek için bu yeni ve modern mekanda buluşacak.

Boluspor, Tuzlaspor maçı hangi stadyumda oynanacak: TFF açıkladı!

Takvimler 17 Şubat'ı işaret ediyor

Lig sıralamasında kritik öneme sahip olan bu karşılaşma, her iki takım için de değerli puanlar vaat ediyor. Futbolseverler, 17 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda gerçekleşecek bu önemli mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.

Boluspor, Tuzlaspor maçı hangi stadyumda oynanacak: TFF açıkladı!

Ligin 23. haftasındaki kritik karşılaşma

Boluspor ve Tuzlaspor arasındaki bu kritik maç, ligin 23. haftasında futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Takımların lig sıralamasındaki yerleri ve mücadelenin sonucu, sezonun kalan bölümü için belirleyici olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, futbolseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik olacak.

Boluspor, Tuzlaspor maçı hangi stadyumda oynanacak: TFF açıkladı!

 

# boluspor

15 Şub 2024 - 14:46 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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