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2025 model Nissan Qashqai çıktı! Fiyatı ne?

Nissan Qashqai, yenilenen tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. 2025'te piyasaya sürülecek olan bu model, SUV segmentindeki rekabeti kızıştıracak. Peki fiyatı ne?

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
2025 model Nissan Qashqai çıktı! Fiyatı ne? mask
2025 model Nissan Qashqai çıktı! Fiyatı ne?
2025 model Nissan Qashqai çıktı! Fiyatı ne?
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Yenilik Rüzgarları: Nissan Qashqai Facelift

Nissan'ın popüler SUV modeli Qashqai, piyasaya sürülmesinin üzerinden sadece 2,5 yıl geçmesine rağmen, şimdiden bir yüz yenileme operasyonundan geçiriliyor. Kamuflajlı bir prototipin kamuoyuna açık yollarda test edildiği görüntüler, bu yenilenme sürecinin somut kanıtları olarak karşımıza çıkıyor. Yenilenen Qashqai, özellikle ön kısmında, tartışmalı far tasarımından daha geleneksel bir görünüme geçiş yaparak dikkat çekiyor.

2025 model Nissan Qashqai çıktı! Fiyatı ne?

Estetik ve Fonksiyonel Güncellemeler

Yenilikler sadece dış tasarımla sınırlı kalmıyor; tekerlek davlumbazları ve yan eşiklerdeki plastik kaplamaların kamufle edilmesi, profilin güncellenmiş bir devamlılığını işaret ediyor. Arka kısımda ise, yeniden tasarlanmış bir arka spoiler ve yeni LED grafiklerine sahip arka lambalar bekleniyor. Mevcut modelin sunduğu 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 9 inçlik dokunmatik ekran gibi yüksek özellikli donanımların yanı sıra, güncellenen modelde hangi yeniliklerin olacağı merak konusu.

2025 model Nissan Qashqai çıktı! Fiyatı ne?

Güç Aktarım Sistemi ve Hibrit Teknolojisi

Özellikle 2022'de piyasaya sürülen e-Power modeli, piyasadaki en yeni kendi kendini şarj eden hibritlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu model, bir jeneratör olarak çalışan 156 hp gücündeki turboşarjlı 1,5 litrelik üç silindirli benzinli motor ve ön tekerlekleri hareket ettiren 188 hp gücündeki bir elektrik motorunu bir araya getiriyor. Avrupa'daki elektrikli seride ise, 138 hp veya 157 hp güç seçenekleriyle sunulan hafif hibrit 1,3 litrelik DiG-T motor bulunuyor.2025 model Nissan Qashqai çıktı! Fiyatı ne?

Piyasaya Sürülme ve Rakipler

Güncellenen Qashqai'nin 2024 gibi erken bir tarihte veya 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu SUV, özellikle ABD'deki Rogue Sport'un ürün yelpazesinden çıkarılmasıyla Avrupa ve Avustralya pazarlarında satışa sunulacak. Nissan Qashqai, Renault Austral, Peugeot 3008, Toyota Corolla Cross, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Ford Kuga gibi rakipleriyle rekabet edecek.2025 model Nissan Qashqai çıktı! Fiyatı ne?

Elektrikli Gelecek: Nissan'ın Vizyonu

Nissan, 2025 ile 2027 yılları arasında Juke, Qashqai ve X-Trail modellerinin tamamen elektrikli versiyonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu strateji, mevcut içten yanmalı motorlu modellerin birkaç yıl daha EV ardıllarıyla birlikte piyasada kalacağını gösteriyor.

2025 model Nissan Qashqai çıktı! Fiyatı ne?


Fiyatı Ne Olacak? Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?
2024 veya 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen bu araç, yaklaşık 25 bin dolarlık bir fiyat etiketiyle tüketicilere sunulacak.

# elektrik, araç

15 Şub 2024 - 14:57 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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