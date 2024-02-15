Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu'nun Set Pozu Gündem Oldu

Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde dikkat çeken isimlerden biri olan Melih Özkaya, Akın karakteriyle ekranlara adım attı.
Başarılı oyuncu, Afra Saraçoğlu ile sette çektikleri pozla hayranlarını mest etti. İşte detaylar!
Melih Özkaya: Yalı Çapkını'nın Yeni Soluğu
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'na yeni bir isim katıldı: Melih Özkaya! Özkaya, Akın karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.
Seyran ve Kazım arasında gelişen karmaşık ilişkide önemli bir rol üstlenen Akın, diziye farklı bir renk katıyor.
Afra Saraçoğlu ve Melih Özkaya'dan Sıcak Bir Kare
Dizinin yeni yüzü Melih Özkaya, sette rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile samimi bir poz verdi.
Bu özel anı takipçileriyle paylaşan ikili, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı karakterle yakaladığı uyum, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Yalı Çapkını: Heyecan Dorukta Devam Ediyor!
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, her cuma Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.
Dizinin yeni bölümlerinde heyecan dorukta! Akın karakteriyle dikkat çeken Melih Özkaya'nın performansı, izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor.
Yalı Çapkını'nın Unutulmaz Anları Sizi Bekliyor!
Yalı Çapkını, sürükleyici hikayesi ve etkileyici karakterleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Melih Özkaya'nın Akın karakteriyle dizideki varlığı, yeni heyecanlar ve sürprizlerle dolu bölümlerin habercisi. Kaçırmayın!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.