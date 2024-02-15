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Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu'nun Set Pozu Gündem Oldu

Yalı Çapkını'nın yeni bölümlerinde dikkat çeken Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu, sette samimi bir poz verdi! Dizi, izleyicileri heyecan dolu anlarla buluşturmaya devam ediyor.

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Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu'nun Set Pozu Gündem Oldu mask
Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu'nun Set Pozu Gündem Oldu
Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu'nun Set Pozu Gündem Oldu
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Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde dikkat çeken isimlerden biri olan Melih Özkaya, Akın karakteriyle ekranlara adım attı.

Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu'nun Set Pozu Gündem Oldu

Başarılı oyuncu, Afra Saraçoğlu ile sette çektikleri pozla hayranlarını mest etti. İşte detaylar!

Melih Özkaya: Yalı Çapkını'nın Yeni Soluğu

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'na yeni bir isim katıldı: Melih Özkaya! Özkaya, Akın karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu'nun Set Pozu Gündem Oldu

Seyran ve Kazım arasında gelişen karmaşık ilişkide önemli bir rol üstlenen Akın, diziye farklı bir renk katıyor.

Afra Saraçoğlu ve Melih Özkaya'dan Sıcak Bir Kare

Dizinin yeni yüzü Melih Özkaya, sette rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile samimi bir poz verdi.

Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu'nun Set Pozu Gündem Oldu

Bu özel anı takipçileriyle paylaşan ikili, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı karakterle yakaladığı uyum, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yalı Çapkını: Heyecan Dorukta Devam Ediyor!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, her cuma Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu'nun Set Pozu Gündem Oldu

Dizinin yeni bölümlerinde heyecan dorukta! Akın karakteriyle dikkat çeken Melih Özkaya'nın performansı, izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor.

Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu'nun Set Pozu Gündem Oldu

Yalı Çapkını'nın Unutulmaz Anları Sizi Bekliyor!

Yalı Çapkını, sürükleyici hikayesi ve etkileyici karakterleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu'nun Set Pozu Gündem Oldu

Melih Özkaya'nın Akın karakteriyle dizideki varlığı, yeni heyecanlar ve sürprizlerle dolu bölümlerin habercisi. Kaçırmayın!

# afra saraçoğlu, melih özkaya

15 Şub 2024 - 14:55 - Olay Entrika

Mahreç  Haber Merkezi

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