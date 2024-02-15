15 Şub 2024 - 14:55 - Olay Entrika

Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu'nun Set Pozu Gündem Oldu

Yalı Çapkını'nın yeni bölümlerinde dikkat çeken Melih Özkaya ve Afra Saraçoğlu, sette samimi bir poz verdi! Dizi, izleyicileri heyecan dolu anlarla buluşturmaya devam ediyor.