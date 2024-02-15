2025 model New Holland çıktı! İşte fiyatları

Devrim Niteliğinde Bir Tarım Deneyimi

New Holland, tarım sektöründe çığır açan bir yenilikle karşımıza çıkıyor: 2025 model T9 SmartTrax traktör. Bu model, PLM Intelligence teknolojisiyle donatılmış, hem tekerlekli hem de paletli sistemlerde üstün performans sunan bir tarım devi olarak tanıtılıyor. Sahip olduğu gelişmiş özelliklerle, tarım alanında verimliliği ve performansı yeni bir seviyeye taşıyor.

Performans ve Verimlilikte Zirve

T9 SmartTrax, 475 ila 645 beygir gücü arasında değişen beş farklı modeliyle, her türlü tarım işinde maksimum performans sağlamak üzere tasarlandı. Gelişmiş salınımlı makaralı tekerlekler ve titreşim sönümleyici montaj süspansiyonu sayesinde, sürüş kalitesi artırılırken, eşit olmayan aşınmayı önleyerek traktörün ömrünü uzatıyor.

Esneklik ve Manevra Kabiliyeti

SmartTrax sistemi, hız ve manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Maksimum 25 mil/saat yol hızıyla operatörler, sahadan sahaya hızlı ve verimli bir şekilde geçiş yapabiliyor. Ayrıca, 30 inç ve 36 inç genişliğindeki palet kayışı seçenekleri ve üç farklı kayış markası, çeşitli tarım uygulamaları için mükemmel bir esneklik sunuyor.

Yakıt Verimliliği ve Konfor

2025 model T9 SmartTrax, önceki modellere göre %47 oranında artırılmış yakıt kapasitesiyle, daha uzun çalışma süreleri ve daha az yakıt ikmali duraklaması sağlıyor. Döner kabin giriş basamakları, traktör mafsallı hale getirildiğinde otomatik olarak döner, böylece kabine giriş ve çıkışlar daha güvenli ve kolay hale gelir.

Güvenilirlik ve Destek

New Holland, T9 SmartTrax modeliyle, müşterilere belirli kayışlar için beş yıla kadar uzanan garantiler sunarak, kullanım ömürleri boyunca destek taahhüdünde bulunuyor. Bu, yatırımınızın korunduğu ve güvenilir bir destek ağına sahip olduğunuz anlamına gelir.

2025 Yılına Hazır Bir Tarım Devrimi! Fiyatı Ne Olacak?

T9 SmartTrax, 2025 model yılı için tasarlanmış, tarım sektöründe verimlilik, performans ve konforu bir araya getiren devrim niteliğinde bir traktördür. 2024 yazından itibaren New Holland bayilerinde siparişe açık olacak bu model, tarımın geleceğine yön veriyor. Fiyatı ise 40 bin dolar civarında olacak.