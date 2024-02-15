15 Şub 2024 - 15:53- Ekonomi G:

SGK Emekli olamayanlara 150 bin lira destek sağlanacak

SGK, emekli olamayan çalışanlara geriye dönük toplu ödeme yapacak. Eksik prim ödemeleri için belirlenen şartlara uygun başvurular, maddi destek sağlayacak.

Doğukan Demirci
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SGK Emekli olamayanlara 150 bin lira destek sağlanacak mask
SGK Emekli olamayanlara 150 bin lira destek sağlanacak
SGK Emekli olamayanlara 150 bin lira destek sağlanacak
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SGK'dan çalışanlara büyük müjde: eksik prim ödemeleri için geriye dönük toplu ödeme imkanı

SGK Emekli olamayanlara 150 bin lira destek sağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olamayan ve prim ödemelerinde eksiklikleri bulunan çalışanlar için geriye dönük toplu para iadesi yapacağını duyurdu. Bu yeni düzenleme, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor ve onlara önemli bir mali destek sağlıyor.

Toplu para iadesinin şartları

SGK Emekli olamayanlara 150 bin lira destek sağlanacak

SGK tarafından açıklanan şartlara göre, emekli olamayan çalışanlar için yapılacak toplu para iadeleri, ödenen prim tutarına göre hesaplanacak. 2024 yılında brüt asgari ücretin 20 bin 2 TL olarak belirlenmesiyle, bu hesaplama en yüksek brüt asgari ücretin 7,5 katına kadar çıkabiliyor. Bu, çalışanlara ciddi bir maddi destek ve rahatlama sunuyor.

Başvuru koşulları ve süreci

SGK Emekli olamayanlara 150 bin lira destek sağlanacak

Toplu para iadesinden yararlanmak isteyen çalışanların, emeklilik için gerekli şartlara uygunluk açısından SGK'ya başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuruların ardından yapılan hesaplamalar sonucunda, başvuru sahibinin hesabına toplu şekilde ödeme yapılacak. Bu süreç, çalışanların maddi yüklerini hafifletmeyi ve onlara ekonomik bir nefes aldırmayı amaçlıyor.

SGK'dan gelen destek ve sosyal yardım politikalarıSGK Emekli olamayanlara 150 bin lira destek sağlanacak

SGK'nın bu yeni düzenlemesi, emeklilik koşullarını karşılayamayan ve prim ödemelerinde eksiklikleri olan çalışanlara yönelik önemli bir destek olarak görülüyor. Maddi zorluklarla mücadele eden çalışanlara sağlanan bu yardım, sosyal yardım politikalarının bir parçası olarak dönemin ruhunu yansıtıyor.

Bu yeni uygulama, çalışanların yüzünü güldürecek bir gelişme olarak karşılanıyor. SGK'nın geriye dönük toplu ödeme imkanı, birçok kişinin hayatında önemli bir maddi rahatlama sağlayacak ve ekonomik güvenceye katkıda bulunacak.

# destek, emeklilik, emekli

15 Şub 2024 - 15:53 - Ekonomi

Mahreç  Doğukan Demirci

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