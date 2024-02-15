 Atatürk ve İnönü Sevgisiyle tam 101 Yıl

Bolu'nun Çınarı Celal Saraçoğlu'nun gözünden cumhuriyetin ilk yılları

Bolu'nun en yaşlı bireylerinden biri olan ve Bolu'nun Çınarı diyebileceğimiz 101 yaşındaki Celal Saraçoğlu, 1923 doğumlu bir cumhuriyet çocuğu. Kendisiyle yapılan özel bir röportajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarından bu yana yaşadıklarını, Atatürk ve İnönü'ye olan sevgisini ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki zorlukları ve başarıları anlattı.

Cumhuriyetle yaşıt bir yaşam

1923 yılında doğan Celal Saraçoğlu, cumhuriyetin ilanıyla aynı yaşta. OGM ORKÖY'den emekli olduktan sonra da Bolu'nun sosyal ve kültürel hayatında aktif bir rol oynamaya devam eden Saraçoğlu, aynı zamanda Bolu'nun eski Belediye Başkanlarından Yüksel Ceylan'ın nikah şahidi olmuş bir isim. Cumhuriyetin ilk yıllarını ve yaşadığı dönemleri anlatırken, yöneticilerin dürüstlüğüne ve hizmetlerine vurgu yapıyor.

Atatürk ve İnönü'nün dürüstlük anlayışı

Celal Saraçoğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün Türkiye için yaptıkları hizmetleri ve sahip oldukları dürüstlük anlayışını övgüyle anlatıyor. Atatürk'ün fabrikalar kurduğu, demiryolları yaptırdığı ve ülkeyi modernleştirdiği günlerden bahsederken, İnönü'nün mütevazılığını ve devletin parasına sahip çıkışını örneklerle destekliyor.

Atatürk'ün vefatı ve Türk Milletinin yası

Atatürk'ün vefatı Türkiye'de derin bir yas bıraktı. Celal Saraçoğlu bu dönemi, "Herkes bir daha böyle bir kişi gelmez diyordu. Bıraktı gitti bizi, ne yapacağız diyorduk" sözleriyle anlatıyor. Atatürk'ün ardından İsmet İnönü'nün liderliğine geçiş ve bu dönemde yaşananlar, Saraçoğlu'nun anılarında önemli bir yer tutuyor.

İnönü'nün mütevazılığı ve erdemliliği

Celal Saraçoğlu, İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü'ye araba almayı reddettiği anısını paylaşarak, dönemin devlet adamlarının mütevazılığını ve erdemliliğini vurguluyor. Bu hikaye, dönemin siyasi figürlerinin kişisel çıkarlarından çok, devletin ve milletin çıkarlarını ön planda tuttuğunun bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Dürüstlüğün önemi ve cumhuriyetin ilk yılları

Celal Saraçoğlu'nun anlatımıyla, cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan hizmetlerin temelinde yatan en önemli değer dürüstlüktür. "En iyi devlet adamı, dürüst olan devlet adamıdır" diyen Saraçoğlu, Atatürk ve İnönü'nün bu özelliklere fazlasıyla sahip olduğunu belirtiyor. Onun gözünden cumhuriyet tarihi, liderlerin kişisel erdemleri ve hizmet anlayışları üzerine kurulu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor.

Celal Saraçoğlu'nun anıları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarından bugüne uzanan bir yolculuğu ve bu yolculukta önemli rol oynamış liderlerin karakterlerini, hizmetlerini ve Türk milletine olan bağlılıklarını aydınlatıyor.