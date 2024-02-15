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Atatürk ve İnönü Sevgisiyle tam 101 Yıl

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği ziyareti sırasında önemli bir gündemi ele aldı: hızlı tren projesi. Akgül, hızlı tren projesinin Bolu için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, projenin sadece bir ulaşım kolaylığı değil, aynı zamanda şehrin vizyonunu ve misyonunu geliştirecek bir adım olduğunu belirtti.

Rahmiye Beydili
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Atatürk ve İnönü Sevgisiyle tam 101 Yıl mask
Atatürk ve İnönü Sevgisiyle tam 101 Yıl
Atatürk ve İnönü Sevgisiyle tam 101 Yıl
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Bolu'nun bu projede yer alması için her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduklarını belirten MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde, Ulaştırma Bakanlığı ile hızlı tren projesinin detayları üzerinde durduklarını, ancak henüz resmi bir proje açıklamasının yapılmadığını dile getirdi.

 Atatürk ve İnönü Sevgisiyle tam 101 Yıl

Akgül’den Kararlılık Mesajı

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, hızlı tren projesi için attıkları adımların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Projeye Bolu'nun dahil olması için her türlü mücadeleyi vereceklerini belirten Akgül, gerekirse Ulaştırma Bakanlığı önünde oturarak projenin hayata geçirilmesi için baskı yapacaklarını açıkladı.

Atatürk ve İnönü Sevgisiyle tam 101 Yıl

Bolu'nun Geleceği İçin İş Birliği

Vekil Akgül ayrıca, Düzce milletvekilleriyle birlikte bölgeden hızlı tren projesinin tamamlanması için birlikte çalıştıklarını vurguladı. Mudurnu-Nallıhan güzergahının projeye dahil edilmesi gerektiğini belirten Akgül, bu sayede Bolu'nun projede önemli bir yer tutacağını ve şehrin geleceği için önemli bir adım atılacağını ifade etti.

 

Atatürk ve İnönü Sevgisiyle tam 101 Yıl

Kritik Önem Taşıyan Proje

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün açıklamaları, hızlı tren projesinin Bolu için kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Bolu'nun gelişimi için bu projenin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Akgül, projenin bölge ekonomisine ve altyapısına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.Atatürk ve İnönü Sevgisiyle tam 101 Yıl

# mudurnu, ankara, düzce

15 Şub 2024 - 22:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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