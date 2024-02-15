 MHP Milletvekili Akgül’den hızlı tren için kararlı adım

Bolu'nun bu projede yer alması için her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduklarını belirten MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde, Ulaştırma Bakanlığı ile hızlı tren projesinin detayları üzerinde durduklarını, ancak henüz resmi bir proje açıklamasının yapılmadığını dile getirdi.

Akgül’den Kararlılık Mesajı

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, hızlı tren projesi için attıkları adımların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Projeye Bolu'nun dahil olması için her türlü mücadeleyi vereceklerini belirten Akgül, gerekirse Ulaştırma Bakanlığı önünde oturarak projenin hayata geçirilmesi için baskı yapacaklarını açıkladı.

Bolu'nun Geleceği İçin İş Birliği

Vekil Akgül ayrıca, Düzce milletvekilleriyle birlikte bölgeden hızlı tren projesinin tamamlanması için birlikte çalıştıklarını vurguladı. Mudurnu-Nallıhan güzergahının projeye dahil edilmesi gerektiğini belirten Akgül, bu sayede Bolu'nun projede önemli bir yer tutacağını ve şehrin geleceği için önemli bir adım atılacağını ifade etti.

Kritik Önem Taşıyan Proje

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün açıklamaları, hızlı tren projesinin Bolu için kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Bolu'nun gelişimi için bu projenin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Akgül, projenin bölge ekonomisine ve altyapısına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.