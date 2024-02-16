Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Çocuk Koruma Kanunu Kurulu toplantısına katıldı

Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen ve koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısına iştirak etti.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunun getirdiği koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesine yönelik önemli konuların ele alındığı toplantıya Kaymakam Fatih Kaya da katılım sağladı.

Çocuk Koruma Kanunu ve Gerede İlçe Koordinasyon Merkezi

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na dayanarak hazırlanan yönetmelikler doğrultusunda, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması için Gerede İlçe Koordinasyon Merkezi'nin faaliyetleri devam ediyor. Bugünkü toplantıda, kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde alınan kararların etkin bir şekilde uygulanması ele alındı.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu nedir?

Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.