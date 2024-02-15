Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den, aynı yarışmadaki Aleyna Kalaycıoğlu'na tehdit! Yakın teması rahatsız etti...

Survivor All Star, yarışmacıları arasındaki ilişkilerle sosyal medyada ve adada sürekli gündem olmayı başarıyor. Özellikle Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in, eşinin yarışmadaki davranışlarına duyduğu rahatsızlık ve tepkiler, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Aleyna ve Yunus Emre Arasındaki Yakın Temas Tartışma Yarattı

Yunus Emre'nin adadaki davranışları, özellikle Gizem ile olan yakın teması sonrası seyirciler tarafından eleştirilmişti. Ancak bu kez gündemde Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlık var. Aleyna'nın Yunus Emre'yi öpmesi, izleyiciler arasında ve özellikle Yunus Emre'nin eşi Beria Özden arasında büyük rahatsızlık yarattı.

Beria Özden'den Sosyal Medyada Tehdit

Beria Özden, yaşanan bu olaylar sonrasında sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Aleyna'ya yönelik bir tehdit içeren bu paylaşım, "Ona küçük sürprizler yapın, öpeceğim ben onu" sözleriyle ve bir boks maçı görüntüsüyle yapıldı. Bu paylaşım, Survivor All Star'daki rekabetin sadece adada değil, sosyal medyada da sürdüğünün bir göstergesi oldu.

Gizem Olayı Unutuldu, Yeni Kriz Kapıda

Daha önce Gizem ile olan yakın teması sebebiyle eleştirilen Yunus Emre, şimdi de Aleyna ile olan ilişkisi nedeniyle gündemde. Beria Özden'in "Yunus Emre Survivor'da harem kurdu" şeklindeki paylaşımları beğenmesi ve sonrasında Aleyna'ya yönelik tehditkar mesajları, yarışmanın sosyal medya boyutunu daha da alevlendirdi.

Survivor All Star'da yaşanan bu gelişmeler, yarışmanın sadece fiziksel bir mücadele olmadığını, aynı zamanda güçlü bir sosyal medya etkileşimi ve duygusal çatışmaları da içerdiğini gösteriyor. Yunus Emre, Aleyna ve Beria Özden arasındaki bu üçgen, izleyicilerin ve sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği bir konu haline geldi.