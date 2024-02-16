- Gündem

Tanju Özcan'ın Gentaş ziyareti ve Bolu'nun geleceği

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gentaş fabrikası ziyaretiyle, Bolu'nun kalkınma hedeflerini ve Eskişehir'i aşma vizyonunu paylaştı. Çalışan desteği çağrısı ve birlik mesajlarıyla dolu bu ziyaret, yerel gelişim için önemli bir kilometre taşı oldu.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Tanju Özcan'ın Gentaş ziyareti ve Bolu'nun geleceği mask
Tanju Özcan'ın Gentaş ziyareti ve Bolu'nun geleceği
Tanju Özcan'ın Gentaş ziyareti ve Bolu'nun geleceği
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu'nun yükselişi için stratejik buluşma

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, seçimler öncesinde gerçekleştirdiği Gentaş fabrikası ziyareti, şehrin geleceğine dair büyük planların müjdecisi oldu. Mudurnu yolunda konumlanan bu stratejik buluşma, Özcan'ın çalışanlarla yüz yüze gelerek, Bolu için vizyonunu ve hedeflerini paylaşması açısından büyük önem taşıdı.

 

Tanju Özcan'ın Gentaş ziyareti ve Bolu'nun geleceği

Geçmişten geleceğe Bolu'nun dönüşümü

Belediye Başkanı Tanju Özcan, fabrika çalışanlarına hitaben, son beş yıl içinde Bolu'da gerçekleştirilen başarıları ve yenilikleri özetledi. Ayrıca, yeni dönem için planladığı projeleri ve bu projelerin Bolu'nun sosyal ve ekonomik gelişimine nasıl katkı sağlayacağını anlattı. Özcan'ın bu açıklamaları, şehrin geleceğine yönelik umut ve beklentileri artırdı.

 Tanju Özcan'ın Gentaş ziyareti ve Bolu'nun geleceği

Diyalog ve tecrübenin gücü

Tanju Özcan, belediyeciliğin tecrübe ve doğrudan iletişim gerektirdiğini vurgulayarak, işçilerin sorularını içtenlikle yanıtladı. Bu etkileşim, çalışanların beklenti ve önerilerinin doğrudan yönetim katına iletilmesi için kıymetli bir fırsat yarattı.

 Tanju Özcan'ın Gentaş ziyareti ve Bolu'nun geleceği

Bolu'yu Eskişehir'in ötesine taşıma misyonu

Özcan'ın Bolu'yu, Eskişehir'den daha çekici bir şehir yapma hedefi, yenilikçi ve iddialı bir vizyonun göstergesi olarak öne çıktı. Bu hedef, şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirme amacını taşıyor ve seçimleri kazanması halinde bu yönde yoğun çaba sarf edeceğinin altını çizdi.

 Tanju Özcan'ın Gentaş ziyareti ve Bolu'nun geleceği

Destek çağrısının önemi

Gentaş fabrikası ziyareti, aynı zamanda yeni dönem projeleri için çalışanlardan destek talebinde bulunma fırsatı sundu. Özcan'ın bu çağrısı, Bolu'nun geleceğini şekillendirmede çalışanların desteğinin ne kadar kritik olduğunu vurguladı.

 

Tanju Özcan'ın Gentaş ziyareti ve Bolu'nun geleceği

Birlikte çalışmanın gücü

Bu özel ziyaret, Bolu için ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Tanju Özcan'ın Gentaş fabrikası ziyareti, yerel yönetimler ve çalışanlar arasındaki iş birliğinin, şehrin daha parlak bir geleceğe sahip olması için nasıl bir temel oluşturabileceğinin canlı bir örneği oldu.

# mudurnu, ziyaret, destek, belediye

16 Şub 2024 - 07:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL